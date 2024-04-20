https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/dunya-bankasindan-turkiyeye-416-milyon-dolarlik-kredi-1082982888.html
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 416 milyon dolarlık kredi
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 416 milyon dolarlık kredi
Sputnik Türkiye
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Dünya Bankası ile Türkiye’deki sanayi işletmelerinin hava kirletici madde ve sera gazı emisyonlarını azaltmaları... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T22:10+0300
2024-04-20T22:10+0300
2024-04-20T22:10+0300
türkiye
dünya bankası
kredi
hazine ve maliye bakanlığı
iklim
sağlık
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Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, kredi anlaşması Washington'daki Dünya Bankası merkezinde TKYB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztop, garanti anlaşması ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez tarafından imzalandı. Dünya Bankası'nı ise Humberto Lopez temsil etti.Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde sağlanan kredinin Türkiye Sanayi Emisyonlarını Azaltma Projesi kapsamında Türkiye’deki imalatçılar için uzun vadeli finansman olanakları sağlayacağı ifade edildi.Projenin bilhassa çevre, iklim, üretkenlik, sağlık ve dirençlilik üzerinde olumsuz etkileri olan zararlı emisyonları azaltacak temiz teknolojileri ve süreçleri uygulamaya koyabilmeleri amacıyla imalat sektörünü hedefleyeceği aktarıldı.Türkiye Sanayi Emisyonlarını Azaltma Projesi , sanayinin yeşil dönüşümü için ihtiyaç duyulan uzun vadeli finansmana erişimi kolaylaştırarak, faydalanıcı imalatçıların parçacık madde emisyonlarını yüzde 40, azot oksit emisyonlarını yüzde 30 oranında azaltacak. Proje sera gazı emisyonlarını ise yılda 220 bin ton azaltmayı amaçlıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projeyle ilgili, "Sanayi sektöründen kaynaklı emisyonların azaltılması, Türkiye’nin sanayi işletmelerinin küresel piyasadaki rekabet güçlerinin artırılmasında çok büyük önem taşımaktadır. Dünya Bankası Türkiye’nin iddialı iklim ve çevre politikalarının ve hedeflerinin önündeki kilit engelleri ortadan kaldırma çabalarını desteklemekten mutluluk duymaktadır" cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/imf-baskan-yardimcisi-gopinath-simsek-ile-fotograf-paylasti-mukemmel-sohbet-1082975974.html
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dünya bankası, kredi, hazine ve maliye bakanlığı, iklim, sağlık
dünya bankası, kredi, hazine ve maliye bakanlığı, iklim, sağlık
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 416 milyon dolarlık kredi
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), Dünya Bankası ile Türkiye’deki sanayi işletmelerinin hava kirletici madde ve sera gazı emisyonlarını azaltmaları amacıyla 416 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.
Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, kredi anlaşması Washington'daki Dünya Bankası merkezinde TKYB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztop, garanti anlaşması ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez tarafından imzalandı. Dünya Bankası'nı ise Humberto Lopez temsil etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde sağlanan kredinin Türkiye Sanayi Emisyonlarını Azaltma Projesi kapsamında Türkiye’deki imalatçılar için uzun vadeli finansman olanakları sağlayacağı ifade edildi.
Projenin bilhassa çevre, iklim, üretkenlik, sağlık ve dirençlilik üzerinde olumsuz etkileri olan zararlı emisyonları azaltacak temiz teknolojileri ve süreçleri uygulamaya koyabilmeleri amacıyla imalat sektörünü hedefleyeceği aktarıldı.
Türkiye Sanayi Emisyonlarını Azaltma Projesi , sanayinin yeşil dönüşümü için ihtiyaç duyulan uzun vadeli finansmana erişimi kolaylaştırarak, faydalanıcı imalatçıların parçacık madde emisyonlarını yüzde 40, azot oksit emisyonlarını yüzde 30 oranında azaltacak. Proje sera gazı emisyonlarını ise yılda 220 bin ton azaltmayı amaçlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, projeyle ilgili, "Sanayi sektöründen kaynaklı emisyonların azaltılması, Türkiye’nin sanayi işletmelerinin küresel piyasadaki rekabet güçlerinin artırılmasında çok büyük önem taşımaktadır. Dünya Bankası Türkiye’nin iddialı iklim ve çevre politikalarının ve hedeflerinin önündeki kilit engelleri ortadan kaldırma çabalarını desteklemekten mutluluk duymaktadır" cümlelerini kaydetti.