https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/imf-baskan-yardimcisi-gopinath-simsek-ile-fotograf-paylasti-mukemmel-sohbet-1082975974.html

IMF Başkan Yardımcısı Gopinath, Şimşek ile fotoğraf paylaştı: 'Mükemmel sohbet'

IMF Başkan Yardımcısı Gopinath, Şimşek ile fotoğraf paylaştı: 'Mükemmel sohbet'

Sputnik Türkiye

IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile fotoğraf paylaştı. Gopinath, Bakan Şimşek ile 'mükemmel sohbet' yaptığını ifade... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T16:34+0300

2024-04-20T16:34+0300

2024-04-20T16:34+0300

ekonomi

gita gopinath

mehmet şimşek

imf

imf

uluslararası para fonu (imf)

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile bir araya geldi. Gopinath, sosyal medya platformu X'te Bakan Şimşek ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını "Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye'nin ve dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet" notuyla paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/imf-suveys-kanalindaki-ticaret-iki-ayda-yillik-yuzde-50-azaldi-1081500333.html

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gita gopinath, mehmet şimşek, imf, imf, uluslararası para fonu (imf)