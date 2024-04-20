https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/imf-baskan-yardimcisi-gopinath-simsek-ile-fotograf-paylasti-mukemmel-sohbet-1082975974.html
IMF Başkan Yardımcısı Gopinath, Şimşek ile fotoğraf paylaştı: 'Mükemmel sohbet'
IMF Başkan Yardımcısı Gopinath, Şimşek ile fotoğraf paylaştı: 'Mükemmel sohbet'
Sputnik Türkiye
IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile fotoğraf paylaştı. Gopinath, Bakan Şimşek ile 'mükemmel sohbet' yaptığını ifade... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T16:34+0300
2024-04-20T16:34+0300
2024-04-20T16:34+0300
ekonomi
gita gopinath
mehmet şimşek
imf
imf
uluslararası para fonu (imf)
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile bir araya geldi. Gopinath, sosyal medya platformu X'te Bakan Şimşek ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını "Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye'nin ve dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet" notuyla paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/imf-suveys-kanalindaki-ticaret-iki-ayda-yillik-yuzde-50-azaldi-1081500333.html
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gita gopinath, mehmet şimşek, imf, imf, uluslararası para fonu (imf)
gita gopinath, mehmet şimşek, imf, imf, uluslararası para fonu (imf)
IMF Başkan Yardımcısı Gopinath, Şimşek ile fotoğraf paylaştı: 'Mükemmel sohbet'
IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile fotoğraf paylaştı. Gopinath, Bakan Şimşek ile 'mükemmel sohbet' yaptığını ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ile bir araya geldi.
Gopinath, sosyal medya platformu X'te Bakan Şimşek ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını "Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye'nin ve dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet" notuyla paylaştı.