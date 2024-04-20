https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/diyarbakir-sur-belediyesinde-ataturk-ve-erdogan-fotograflarina-hakaret-eden-kisi-gozaltina-alindi-1082977125.html
Diyarbakır Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına hakaret eden kişi gözaltına alındı
Diyarbakır Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına hakaret eden kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya Diyarbakır Sur Belediyesi'nde gerçekleştirilen mazbata töreni esnasında Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan’ın... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T17:19+0300
2024-04-20T17:19+0300
2024-04-20T17:34+0300
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gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu haberi sosyal medya hesabı X'ten duyurdu.Yerlikaya paylaşımında şu cümlelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/bakan-yerlikaya-dem-parti-yoneticilerinin-sozleriyle-ilgili-mufettis-gorevlendirildi-1082967511.html
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diyarbakır gözaltı, sur belediyesi gözaltı
diyarbakır gözaltı, sur belediyesi gözaltı
Diyarbakır Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına hakaret eden kişi gözaltına alındı
17:19 20.04.2024 (güncellendi: 17:34 20.04.2024)
İçişleri Bakanı Yerlikaya Diyarbakır Sur Belediyesi'nde gerçekleştirilen mazbata töreni esnasında Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu haberi sosyal medya hesabı X'ten duyurdu.
Yerlikaya paylaşımında şu cümlelere yer verdi:
Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır.