https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/bakan-yerlikaya-dem-parti-yoneticilerinin-sozleriyle-ilgili-mufettis-gorevlendirildi-1082967511.html
Bakan Yerlikaya: DEM Parti yöneticilerinin sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi
Bakan Yerlikaya: DEM Parti yöneticilerinin sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaretle ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T12:50+0300
2024-04-20T12:50+0300
2024-04-20T12:50+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
halkların eşitlik ve demokrasi partisi
dem parti
dem parti
sur belediyesi
recep tayyip erdoğan
müfettiş
mustafa kemal atatürk
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.
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içişleri bakanlığı, halkların eşitlik ve demokrasi partisi, dem parti, dem parti, sur belediyesi, recep tayyip erdoğan, müfettiş, mustafa kemal atatürk
Bakan Yerlikaya: DEM Parti yöneticilerinin sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaretle ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.