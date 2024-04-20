https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/bakan-yerlikaya-dem-parti-yoneticilerinin-sozleriyle-ilgili-mufettis-gorevlendirildi-1082967511.html

Bakan Yerlikaya: DEM Parti yöneticilerinin sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi

Bakan Yerlikaya: DEM Parti yöneticilerinin sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaretle ilgili müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T12:50+0300

2024-04-20T12:50+0300

2024-04-20T12:50+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

halkların eşitlik ve demokrasi partisi

dem parti

dem parti

sur belediyesi

recep tayyip erdoğan

müfettiş

mustafa kemal atatürk

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesinde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

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içişleri bakanlığı, halkların eşitlik ve demokrasi partisi, dem parti, dem parti, sur belediyesi, recep tayyip erdoğan, müfettiş, mustafa kemal atatürk