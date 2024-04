https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/uefa-avrupa-konferans-liginde-iki-turk-haftanin-en-iyi-oyunculuguna-aday-1082937869.html

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iki Türk haftanın en iyi oyunculuğuna aday

İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı attıkları goller ile haftanın en iyisine aday gösterildi 19.04.2024, Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşlarında Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın attığı goller haftanın en iyisine aday gösterildi. UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Fenerbahçe'nin Yunanistan ekibi Olympiakos'a karşı normal süresi 1-0 biten, penaltılarda ise 3-2 kaybettiği maçta takımının golünü atan İrfan Can Kahveci, 'haftanın golü' kategorisine aday oldu. Fransa temsilcisi Lille'in Aston Villa'ya karşı normal süresini 2-1 üstün tamamladığı maçta takımının ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı da adaylar arasında yer aldı. 4 kişi aday gösterildi Fiorentina'dan Cristiano Biraghi ile Club Brugge'dan Ferran Jutgla, İrfan Can ve Yusuf ile birlikte aynı kategoride aday gösterilen diğer isimler oldu.

