Formula 1'de bu kez yeni durak Çin

Son olarak 2019 yılında yapılan Çin yarışını Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2004 yılında 1:32.238 derecesiyle Alman sürücü Michael Schumacher gerçekleştirdi.

Geride kalan 4 yarışın 3'ünü Max Verstappen kazanırken, 1 kez de Ferrari'den Carlos Sainz ilk sırada tamamladı.



Çin Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5’i şöyle:



Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 77 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 64 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 59 puan

4 - Carlos Sainz (İspanya): 55 puan

5 - Lando Norris (Büyük Britanya): 37 puan



Takımlar

1 - Red Bull: 141 puan

2 - Ferrari: 120 puan

3 - McLaren: 69 puan

4 - Mercedes: 34 puan

5 - Aston Martin: 33 puan