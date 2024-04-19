https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/tokatta-bir-deprem-daha-1082926327.html

Tokat'ta bir deprem daha

Tokat'ta bir deprem daha

Sputnik Türkiye

- Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T00:29+0300

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türkiye

tokat

tokat

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.09'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Sarsıntının 12.43 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

türkiye

tokat

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