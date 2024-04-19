https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/tokatta-bir-deprem-daha-1082926327.html
Tokat'ta bir deprem daha
Tokat'ta bir deprem daha
Sputnik Türkiye
- Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T00:29+0300
2024-04-19T00:29+0300
2024-04-19T00:32+0300
türkiye
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tokat
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.09'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Sarsıntının 12.43 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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tokat, tokat
Tokat'ta bir deprem daha
00:29 19.04.2024 (güncellendi: 00:32 19.04.2024)
- Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.09'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 12.43 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.