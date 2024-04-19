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Bakan Özhaseki'den Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
Bakan Özhaseki'den Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve çevre illerin de etkilendiği 5.6 büyüklüğündeki... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T01:40+0300
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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin, AFAD koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.'Özellikle hasarlı binalara girilmemesini istirham ediyoruz'Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ve Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan'ın koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları için ekipler görevlendirildiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-ozhaseki-detaylarini-acikladi-beklenen-afrika-sicaklari-oncesi-iklim-yasasiyolda-1082853710.html
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deprem, sulusaray , tokat

Bakan Özhaseki'den Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

01:40 19.04.2024 (güncellendi: 01:54 19.04.2024)
© AHMET KOLSUZÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© AHMET KOLSUZ
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve çevre illerin de etkilendiği 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Ulusal Hasar Tespit Ekiplerinin (UHTE) görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin, AFAD koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

'Özellikle hasarlı binalara girilmemesini istirham ediyoruz'

Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ve Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan'ın koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları için ekipler görevlendirildiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:
"Depremin hissedildiği tüm illerimizde hasar tespitini gerçekleştirmek amacıyla Ankara, Samsun, Ordu, Sinop ve Giresun İl Müdürlüklerimizden Ulusal Hasar Tespit Ekiplerimizi (UHTE) depremden etkilenen illerimize görevlendirdik. İlgili birimlerimizin ve ekiplerimizin sahadaki çalışmalarını anbean yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, özellikle hasarlı binalara girilmemesini istirham ediyoruz."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
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17 Nisan, 10:13
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