https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/bakan-ozhasekiden-tokattaki-56-buyuklugundeki-depreme-iliskin-aciklama-1082927543.html

Bakan Özhaseki'den Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Bakan Özhaseki'den Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve çevre illerin de etkilendiği 5.6 büyüklüğündeki... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T01:40+0300

2024-04-19T01:40+0300

2024-04-19T01:54+0300

türkiye

deprem

sulusaray

tokat

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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin, AFAD koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.'Özellikle hasarlı binalara girilmemesini istirham ediyoruz'Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ve Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan'ın koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları için ekipler görevlendirildiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-ozhaseki-detaylarini-acikladi-beklenen-afrika-sicaklari-oncesi-iklim-yasasiyolda-1082853710.html

türkiye

sulusaray

tokat

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deprem, sulusaray , tokat