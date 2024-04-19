https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/meteorolojiden-3-bolge-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi--1082941751.html
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Marmara ve Ege'de bu gece, Batı Akdeniz'de yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T14:00+0300
2024-04-19T14:00+0300
2024-04-19T14:10+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
ege
ege
ege bölgesi
batı akdeniz
yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36a8c4ca8ea43c2b28f09f7f3765b9d7.jpg
Batı Akdeniz, Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/dubaideki-selden-kacmak-icin-arabanin-kapisina-asilan-kedi-kurtarilirken-goruntulendi-1082879843.html
ege
ege bölgesi
batı akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c7338d932700d55c63f7980f5b89952.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ege, ege, ege bölgesi, batı akdeniz, yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, marmaray, sel
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ege, ege, ege bölgesi, batı akdeniz, yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, marmaray, sel
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
14:00 19.04.2024 (güncellendi: 14:10 19.04.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Marmara ve Ege'de bu gece, Batı Akdeniz'de yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Batı Akdeniz, Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.