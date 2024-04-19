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Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Marmara ve Ege'de bu gece, Batı Akdeniz'de yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
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meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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ege
ege bölgesi
batı akdeniz
yağış
şiddetli yağış
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Batı Akdeniz, Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ege, ege, ege bölgesi, batı akdeniz, yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, marmaray, sel
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ege, ege, ege bölgesi, batı akdeniz, yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, marmaray, sel

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı

14:00 19.04.2024 (güncellendi: 14:10 19.04.2024)
© AP Photo / Francisco Secoİstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak
İstanbul hava durumu, yağış, yağmur, sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Francisco Seco
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Marmara ve Ege'de bu gece, Batı Akdeniz'de yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Batı Akdeniz, Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Şiddetli yağışların etkilediği Dubai'da sudan kaçmak için bir arabanın kaprısına asılan bir kedinin kurtarılma anı Dubai'de her hayat önemlidir notuyla paylaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
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Dubai'deki selden kaçmak için arabanın kapısına asılan kedi kurtarılırken görüntülendi
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