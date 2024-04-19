https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/meteorolojiden-3-bolge-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi--1082941751.html

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Marmara ve Ege'de bu gece, Batı Akdeniz'de yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T14:00+0300

2024-04-19T14:00+0300

2024-04-19T14:10+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

ege

ege

ege bölgesi

batı akdeniz

yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36a8c4ca8ea43c2b28f09f7f3765b9d7.jpg

Batı Akdeniz, Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/dubaideki-selden-kacmak-icin-arabanin-kapisina-asilan-kedi-kurtarilirken-goruntulendi-1082879843.html

ege

ege bölgesi

batı akdeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, ege, ege, ege bölgesi, batı akdeniz, yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, marmaray, sel