https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/dubaideki-selden-kacmak-icin-arabanin-kapisina-asilan-kedi-kurtarilirken-goruntulendi-1082879843.html

Dubai'deki selden kaçmak için arabanın kapısına asılan kedi kurtarılırken görüntülendi

Dubai'deki selden kaçmak için arabanın kapısına asılan kedi kurtarılırken görüntülendi

Sputnik Türkiye

Şiddetli yağışların etkilediği Dubai'de sudan kaçmak için bir arabanın kapısına asılan bir kedinin kurtarılma anı "Dubai'de her hayat önemlidir" notuyla... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T20:07+0300

2024-04-17T20:07+0300

2024-04-17T20:07+0300

dünya

ortadoğu

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

kedi

yavru kedi

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) şiddetli yağışlar ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kalırken, yağmurdan kurtulmak için bir aracın kapısına asılan bir kedinin kurtarılma anı viral oldu.Dubai Hükümeti Medya Ofisi'nin Resmi X hesabından "Dubai'de her hayat önemlidir" ifadeleriyle paylaşılan videoda, sudan korkmuş bir kedinin bir arabanın kapısına asılırken, bir kişi tarafından kurtarıldığı görülüyor.Ne olmuştu?BAE son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görülürken, aracı sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetmişti.Dubai'deki havalimanları, aşırı zorunlu haller dışında yolculardan havalimanına gitmemelerini istemişti.BAE'nin Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere dün çeşitli bölgelerinde yaşanan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilemişti.Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerde bazı araçlar su altında kalmıştı.BAE'nin hava yolu şirketlerinden Fly Dubai, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ederken çok sayıda uçuş da ertelenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/kuraklikla-mucadele-eden-bae-sele-yenik-dustu-1082875153.html

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ortadoğu, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), kedi, yavru kedi