https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/merkez-bankasi-yil-sonu-dolar-ve-enflasyon-tahminini-acikladi--1082933953.html
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T10:20+0300
2024-04-19T10:20+0300
2024-04-19T10:49+0300
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merkez bankası
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Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıklandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olmuştu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.Faiz beklentileriKatılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket dönemindeolduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.Büyümede değişim yok Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde de yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anke döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.
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merkez bankası, enflasyon, dolar, kur
merkez bankası, enflasyon, dolar, kur
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
10:20 19.04.2024 (güncellendi: 10:49 19.04.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıklandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olmuştu.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket dönemindeolduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.
Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde de yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anke döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.