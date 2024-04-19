https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/merkez-bankasi-yil-sonu-dolar-ve-enflasyon-tahminini-acikladi--1082933953.html

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T10:20+0300

2024-04-19T10:20+0300

2024-04-19T10:49+0300

türkiye

merkez bankası

enflasyon

dolar

kur

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Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıklandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olmuştu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.Faiz beklentileriKatılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket dönemindeolduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.Büyümede değişim yok Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde de yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anke döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

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