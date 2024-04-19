https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/zorlu-holding-binasina-silahli-saldiri--1082932739.html
Zorlu Holding binasına silahlı saldırı
Zorlu Holding binasına silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli’de bulunan Zorlu Holding binasına kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T09:50+0300
2024-04-19T09:50+0300
2024-04-19T09:50+0300
türkiye
istanbul
şişli
zorlu holding
saldırı
silahlı saldırı
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Dün akşam saat 23.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde Zorlu Holding merkez binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle holding binasına ateş açıldı. Açılan ateş sonucu holding binasının 1 katında bulunan camlara 2 el kurşun isabet etti. Saldırganlar olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri holding binası ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ölü ve yaralının olmadığı olayda holding binasının camlarında hasar meydana geldi.Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarının sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/fetoden-araniyordu-firari-emniyet-muduru-gizli-gecitten-kacarken-yakalandi--1082932211.html
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istanbul, şişli, zorlu holding, saldırı, silahlı saldırı
istanbul, şişli, zorlu holding, saldırı, silahlı saldırı
Zorlu Holding binasına silahlı saldırı
İstanbul Şişli’de bulunan Zorlu Holding binasına kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı.
Dün akşam saat 23.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde Zorlu Holding merkez binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle holding binasına ateş açıldı. Açılan ateş sonucu holding binasının 1 katında bulunan camlara 2 el kurşun isabet etti. Saldırganlar olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri holding binası ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ölü ve yaralının olmadığı olayda holding binasının camlarında hasar meydana geldi.
Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarının sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.