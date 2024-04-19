https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/zorlu-holding-binasina-silahli-saldiri--1082932739.html

Zorlu Holding binasına silahlı saldırı

Zorlu Holding binasına silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

İstanbul Şişli’de bulunan Zorlu Holding binasına kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T09:50+0300

2024-04-19T09:50+0300

2024-04-19T09:50+0300

türkiye

istanbul

şişli

zorlu holding

saldırı

silahlı saldırı

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Dün akşam saat 23.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi'nde Zorlu Holding merkez binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle holding binasına ateş açıldı. Açılan ateş sonucu holding binasının 1 katında bulunan camlara 2 el kurşun isabet etti. Saldırganlar olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri holding binası ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ölü ve yaralının olmadığı olayda holding binasının camlarında hasar meydana geldi.Polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri arama çalışmalarının sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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istanbul, şişli, zorlu holding, saldırı, silahlı saldırı