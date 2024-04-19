https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/kirklarelide-otobus-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1082941499.html

Kırklareli'de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kırklareli'de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs Kırklareli'de devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T13:40+0300

2024-04-19T13:40+0300

2024-04-19T13:50+0300

türkiye

kaza

kırklareli

otobüs

yaralı

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Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs, Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında devrildi. İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

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türkiye

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kaza, kırklareli, otobüs, yaralı