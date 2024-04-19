https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/kirklarelide-otobus-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1082941499.html
Kırklareli'de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kırklareli'de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs Kırklareli'de devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T13:40+0300
2024-04-19T13:40+0300
2024-04-19T13:50+0300
türkiye
kaza
kırklareli
otobüs
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082941316_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_42e4da3951fa4da5668eb7cba6ca9a34.jpg
Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs, Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında devrildi. İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/erzincanin-ilic-ilcesindeki-maden-kazasinda-1-iscinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi-1082938300.html
türkiye
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082941316_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_fa8e0edd5dca29ca4aeb00fa822236e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kaza, kırklareli, otobüs, yaralı
kaza, kırklareli, otobüs, yaralı
Kırklareli'de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
13:40 19.04.2024 (güncellendi: 13:50 19.04.2024)
Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs Kırklareli'de devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs, Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında devrildi.
İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.