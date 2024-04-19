https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/erzincanin-ilic-ilcesindeki-maden-kazasinda-1-iscinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi-1082938300.html

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

13 Şubat'ta Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T12:10+0300

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erzincan

iliç

maden

maden faciası

maden kazası

türkiye

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İliç'te yaşanan toprak kayması sonucu toprak altında kalan maden işçilerinden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 7 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tbmm-ilic-komisyonu-ilk-toplantisini-yapti-komisyon-baskanligina-ak-partili-uslu-secildi-1082920982.html

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erzincan, iliç, maden, maden faciası, maden kazası