https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/erzincanin-ilic-ilcesindeki-maden-kazasinda-1-iscinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi-1082938300.html
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
13 Şubat'ta Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T12:10+0300
2024-04-19T12:10+0300
2024-04-19T12:10+0300
erzincan
iliç
maden
maden faciası
maden kazası
türkiye
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İliç'te yaşanan toprak kayması sonucu toprak altında kalan maden işçilerinden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 7 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tbmm-ilic-komisyonu-ilk-toplantisini-yapti-komisyon-baskanligina-ak-partili-uslu-secildi-1082920982.html
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erzincan, iliç, maden, maden faciası, maden kazası
erzincan, iliç, maden, maden faciası, maden kazası
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
13 Şubat'ta Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
İliç'te yaşanan toprak kayması sonucu toprak altında kalan maden işçilerinden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
7 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.