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18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
Sputnik Türkiye
Aydın'da hakkında müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, şantaj ve cinsel taciz olmak üzere 18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T12:36+0300
2024-04-19T12:36+0300
türkiye
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
sözlü taciz
çocuklara cinsel taciz
çocuklara taciz
aydın
hapis
hapis cezası
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Aydın'da 18 dosyadan 148 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahış yakalandı. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli faaliyette; müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, şantaj ve cinsel taciz olmak üzere toplam 18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile iki yıldır aranan S.A. isimli şahıs Efeler ilçesinde saklandığı evde yakalandı. S.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, çocuklara cinsel taciz, çocuklara taciz, aydın, hapis, hapis cezası, hapis istemi

18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

12:36 19.04.2024
© MURAT UÇKAÇ-AW185766Aydın efeler
Aydın efeler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© MURAT UÇKAÇ-AW185766
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Aydın'da hakkında müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, şantaj ve cinsel taciz olmak üzere 18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile saklandığı evde yakalandı.
Aydın'da 18 dosyadan 148 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahış yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli faaliyette; müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, şantaj ve cinsel taciz olmak üzere toplam 18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile iki yıldır aranan S.A. isimli şahıs Efeler ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
S.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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