https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/18-ayri-dosyadan-148-yil-kesinlesmis-cezasi-bulunan-firari-yakalandi-1082939145.html

18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

Sputnik Türkiye

Aydın'da hakkında müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, şantaj ve cinsel taciz olmak üzere 18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T12:36+0300

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türkiye

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Aydın'da 18 dosyadan 148 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahış yakalandı. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli faaliyette; müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, şantaj ve cinsel taciz olmak üzere toplam 18 ayrı dosyadan 148 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile iki yıldır aranan S.A. isimli şahıs Efeler ilçesinde saklandığı evde yakalandı. S.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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