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Otomobile sızan fare 8 bin liralık zarara neden oldu
Otomobile sızan fare 8 bin liralık zarara neden oldu
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin içine giren fare aracın kablolarını yiyerek araç sahibini 8 bin TL’lik zarara uğrattı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T11:41+0300
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yaşam
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araç
otomobil
antalya
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Gazipaşa’da yaşayan Mahmut Saral, aracına bindiği esnada aracının çalışmadığını fark ederek kaputunu açtı. Aracın kablolarının kopmuş olduğunu gören Mahmut Saral, sorunun sebebini ve tamirini yaptırmak üzere aracını servise götürdü. Aracın bakımını yapan servis çalışanı, araç üzerinde inceleme yapmasının ardından kabloların fare tarafından yendiğini ve araçta oluşan hasarın karşılığının 8 bin TL olduğunu belirtti.Yaşadığı durum karşısında şaşkınlığını dile getiren araç sahibi Mahmut Saral, "Aracıma bindiğimde denemelerime rağmen aracım çalışmadı. Aslında kaputu açtığımda kopan kabloları görünce fare aklıma gelmişti ancak inanamadım. Aracımı servise götürerek bakım yapan servis çalışanının incelemesi sonucu tahminimin doğru olduğunu anladım. Bir fare beni 8 bin TL zarara uğrattı. Araca nasıl girdi hiç bilmiyorum. Araç sahipleri de benim düştüğüm duruma düşmemek adına araçla hareket etmeden önce ve park ettikten sonra gerekli incelemeleri yaparak önlemlerini alsınlar" ifadelerini kullandı.
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fare, kablo, araç, otomobil, antalya, gazipaşa
fare, kablo, araç, otomobil, antalya, gazipaşa

Otomobile sızan fare 8 bin liralık zarara neden oldu

11:41 19.04.2024
© İHAfare kabloları kopardı
fare kabloları kopardı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© İHA
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin içine giren fare aracın kablolarını yiyerek araç sahibini 8 bin TL’lik zarara uğrattı.
Gazipaşa’da yaşayan Mahmut Saral, aracına bindiği esnada aracının çalışmadığını fark ederek kaputunu açtı. Aracın kablolarının kopmuş olduğunu gören Mahmut Saral, sorunun sebebini ve tamirini yaptırmak üzere aracını servise götürdü. Aracın bakımını yapan servis çalışanı, araç üzerinde inceleme yapmasının ardından kabloların fare tarafından yendiğini ve araçta oluşan hasarın karşılığının 8 bin TL olduğunu belirtti.

Yaşadığı durum karşısında şaşkınlığını dile getiren araç sahibi Mahmut Saral, "Aracıma bindiğimde denemelerime rağmen aracım çalışmadı. Aslında kaputu açtığımda kopan kabloları görünce fare aklıma gelmişti ancak inanamadım. Aracımı servise götürerek bakım yapan servis çalışanının incelemesi sonucu tahminimin doğru olduğunu anladım. Bir fare beni 8 bin TL zarara uğrattı. Araca nasıl girdi hiç bilmiyorum. Araç sahipleri de benim düştüğüm duruma düşmemek adına araçla hareket etmeden önce ve park ettikten sonra gerekli incelemeleri yaparak önlemlerini alsınlar" ifadelerini kullandı.
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