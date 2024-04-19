https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/otomobile-sizan-fare-8-bin-liralik-zarara-neden-oldu-1082937469.html

Otomobile sızan fare 8 bin liralık zarara neden oldu

Otomobile sızan fare 8 bin liralık zarara neden oldu

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin içine giren fare aracın kablolarını yiyerek araç sahibini 8 bin TL’lik zarara uğrattı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T11:41+0300

2024-04-19T11:41+0300

2024-04-19T11:41+0300

yaşam

fare

kablo

araç

otomobil

antalya

gazipaşa

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Gazipaşa’da yaşayan Mahmut Saral, aracına bindiği esnada aracının çalışmadığını fark ederek kaputunu açtı. Aracın kablolarının kopmuş olduğunu gören Mahmut Saral, sorunun sebebini ve tamirini yaptırmak üzere aracını servise götürdü. Aracın bakımını yapan servis çalışanı, araç üzerinde inceleme yapmasının ardından kabloların fare tarafından yendiğini ve araçta oluşan hasarın karşılığının 8 bin TL olduğunu belirtti.Yaşadığı durum karşısında şaşkınlığını dile getiren araç sahibi Mahmut Saral, "Aracıma bindiğimde denemelerime rağmen aracım çalışmadı. Aslında kaputu açtığımda kopan kabloları görünce fare aklıma gelmişti ancak inanamadım. Aracımı servise götürerek bakım yapan servis çalışanının incelemesi sonucu tahminimin doğru olduğunu anladım. Bir fare beni 8 bin TL zarara uğrattı. Araca nasıl girdi hiç bilmiyorum. Araç sahipleri de benim düştüğüm duruma düşmemek adına araçla hareket etmeden önce ve park ettikten sonra gerekli incelemeleri yaparak önlemlerini alsınlar" ifadelerini kullandı.

antalya

gazipaşa

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fare, kablo, araç, otomobil, antalya, gazipaşa