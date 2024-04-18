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Yerlikaya'dan açıklama: 856 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 268 zehir taciri yakalandı
Yerlikaya'dan açıklama: 856 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 268 zehir taciri yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde düzenlenen Narkoçelik-12 operasyonlarında 268 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirtti. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklama şöyle:
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ali yerlikaya, polis, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu satıcısı, yakalama, operasyon
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Yerlikaya'dan açıklama: 856 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 268 zehir taciri yakalandı

08:36 18.04.2024 (güncellendi: 08:56 18.04.2024)
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Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde düzenlenen Narkoçelik-12 operasyonlarında 268 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklama şöyle:
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