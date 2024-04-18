Yerlikaya'dan açıklama: 856 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 268 zehir taciri yakalandı

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOÇELİK-12” Operasyonlarında;

8️⃣5️⃣6️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

7️⃣9️⃣5️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗

2️⃣6️⃣8️⃣ Zehir taciri ve sokak… pic.twitter.com/3ZFSK95yik