https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/yerlikayadan-aciklama-856-kilogram-uyusturucu-ele-gecirildi-268-zehir-taciri-yakalandi-1082890183.html
Yerlikaya'dan açıklama: 856 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 268 zehir taciri yakalandı
Yerlikaya'dan açıklama: 856 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 268 zehir taciri yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde düzenlenen Narkoçelik-12 operasyonlarında 268 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirtti. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T08:36+0300
2024-04-18T08:36+0300
2024-04-18T08:56+0300
ali yerlikaya
türkiye
polis
uyuşturucu
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uyuşturucu operasyonu
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uyuşturucu satıcısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklama şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/meteoroloji-yeni-haritayi-yayinladi-akomdan-istanbul-icin-uyari-geldi-3-gun-boyunca-surecek-1082889460.html
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ali yerlikaya, polis, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu satıcısı, yakalama, operasyon
Yerlikaya'dan açıklama: 856 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 268 zehir taciri yakalandı
08:36 18.04.2024 (güncellendi: 08:56 18.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde düzenlenen Narkoçelik-12 operasyonlarında 268 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklama şöyle: