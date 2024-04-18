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Meteoroloji yeni haritayı yayınladı, AKOM'dan İstanbul için uyarı geldi: '3 gün boyunca sürecek'
Meteoroloji yeni haritayı yayınladı, AKOM'dan İstanbul için uyarı geldi: '3 gün boyunca sürecek'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji ve AKOM'dan bugün için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul, Edirne ve... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T08:05+0300
2024-04-18T08:05+0300
yaşam
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sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak. Kuzey ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de ise üç gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.Kuvvetli yağış uyarısıBu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Sıcaklıklarda ani yükseliş ve düşüş beklenmiyorMeteoroloji Genel Müdürülüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Cuma günü de benzer şekilde Marmara Bölgesi, yine Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinde, batı karadeniz, orta ve doğu karadenizin iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nu kuzey ve doğusu ile doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var" dedi.MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji yeni haritayı yayınladı, AKOM'dan İstanbul için uyarı geldi: '3 gün boyunca sürecek'

08:05 18.04.2024
© AA / Oğuz Yeterkarla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu
karla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Meteoroloji ve AKOM'dan bugün için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'da sağanak yağış görülecek. Antalya, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevrelerinde de yağış bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak. Kuzey ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de ise üç gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

Kuvvetli yağış uyarısı

Bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sıcaklıklarda ani yükseliş ve düşüş beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürülüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Cuma günü de benzer şekilde Marmara Bölgesi, yine Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinde, batı karadeniz, orta ve doğu karadenizin iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nu kuzey ve doğusu ile doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var" dedi.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 16°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 16°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 15°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 18°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 17°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 33°C
Az bulutlu
ANTALYA 17°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 18°C, 30°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 13°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 32°C
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