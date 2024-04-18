https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/meteoroloji-yeni-haritayi-yayinladi-akomdan-istanbul-icin-uyari-geldi-3-gun-boyunca-surecek-1082889460.html

Meteoroloji yeni haritayı yayınladı, AKOM'dan İstanbul için uyarı geldi: '3 gün boyunca sürecek'

Meteoroloji yeni haritayı yayınladı, AKOM'dan İstanbul için uyarı geldi: '3 gün boyunca sürecek'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji ve AKOM'dan bugün için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul, Edirne ve... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T08:05+0300

2024-04-18T08:05+0300

2024-04-18T08:05+0300

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sağanak

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Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak. Kuzey ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul ve İzmir'de ise üç gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.Kuvvetli yağış uyarısıBu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Sıcaklıklarda ani yükseliş ve düşüş beklenmiyorMeteoroloji Genel Müdürülüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Cuma günü de benzer şekilde Marmara Bölgesi, yine Ege Bölgesi'nin batı kesimlerinde, batı karadeniz, orta ve doğu karadenizin iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nu kuzey ve doğusu ile doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var" dedi.MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/altin-yatirimi-yapacaklara-onemli-uyari-yeni-rekor-gelir-mi-1082889230.html

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