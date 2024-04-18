https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-art-arda-depremler-naci-gorur-uyarmisti-1082887973.html
Tokat'ta art arda depremler: Naci Görür uyarmıştı
Tokat'ta art arda depremler: Naci Görür uyarmıştı
Sputnik Türkiye
AFAD Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. 02.35 sularında 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T06:48+0300
2024-04-18T06:48+0300
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Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurmuştu. Saat 01:06'da meydana gelen depremin derinliği 9.97 ölçülürken, saat 02.35 sularında 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Derinliği ise 7.0 kilometre olarak ölçüldü.Artçı depremleri merak edenler ise Kandilli Rasathanesi'nin 'son depremler' listesine oluşamıyor. Siteye erişim şimdilik durmuş durumda.Naci Görür uyarmıştıMTA Diri Fay Haritasına Göre 1. Derece Riskli Bölgeler arasında Tokat da yer alıyor. Prof. Dr. Naci Görür yayınında fay hattı geçen 18 ili sayarak uyarmış, Tokat'a da yer vermişti. Görür, “Bu illerin kaderi üzülerek söylüyorum, Maraş ve Hatay gibi olacak.” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-47-buyuklugunde-deprem-1082886558.html
türkiye
tokat
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Tokat'ta art arda depremler: Naci Görür uyarmıştı
AFAD Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. 02.35 sularında 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği açıklandı.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurmuştu.
Saat 01:06'da meydana gelen depremin derinliği 9.97 ölçülürken, saat 02.35 sularında 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Derinliği ise 7.0 kilometre olarak ölçüldü.
Artçı depremleri merak edenler ise Kandilli Rasathanesi'nin 'son depremler' listesine oluşamıyor. Siteye erişim şimdilik durmuş durumda.
MTA Diri Fay Haritasına Göre 1. Derece Riskli Bölgeler arasında Tokat da yer alıyor. Prof. Dr. Naci Görür yayınında fay hattı geçen 18 ili sayarak uyarmış, Tokat'a da yer vermişti. Görür, “Bu illerin kaderi üzülerek söylüyorum, Maraş ve Hatay gibi olacak.” ifadelerini kullanmıştı.