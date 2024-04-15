https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bakan-ozhaseki-yil-sonuna-kadar-200-bin-deprem-konutunu-teslim-edecegiz-1082788123.html

Bakan Özhaseki: Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutunu teslim edeceğiz

Bakan Özhaseki: Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutunu teslim edeceğiz

Sputnik Türkiye

Depremden etkilenen illerde 76 bin kalıcı konutun teslim edildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yıl sonuna kadar... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T17:18+0300

2024-04-15T17:18+0300

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6 Şubat depremlerinin yaşadığı şehirlerde bayramda deprem bölgesindeki çalışmaları takip eden Bakan Özhaseki, bakan yardımcıları, genel müdürler ve bürokratların katılımıyla, 'Afet Bölgesi ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları' toplantısına başkanlık etti. Deprem bölgesindeki yürütülen çalışmaların ayrıntılı olarak ele alındığı toplantıya ilişkin açıklama yapan Bakan Özhaseki, “Çabamız, önceliğimiz, işimiz deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak” diye konuştu.'Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslim edilecek'Depremden etkilenen şehirlerde, bir yıl içerisinde tamamlanan 76 bin kalıcı konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Bakan Özhaseki, “Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının Eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.Afet konutu ve köy evlerinin yapımına hızla devam ettiklerinin altını çizen Bakan Mehmet Özhaseki, “Tamamladığımız evlerimizi de hak sahiplerine etap etap teslim ediyoruz. Şehirlerimizin ihyasını sağlayacak altyapı çalışmalarımızı da aynı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bir an evvel yuvalarına kavuşturmak, şehirlerimize eski canlılığını kazandırmak için tüm gücümüzle, durup dinlenmeden çalışıyoruz” dedi.

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