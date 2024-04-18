https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/muge-anli-canli-yayinda-simdi-soylemem-diyerek-anlatti-babasi-ugur-dundar-degil-baska-bir-unlu-1082903912.html

Müge Anlı canlı yayında 'şimdi söylemem' diyerek anlattı: 'Babası Uğur Dündar değil, başka bir ünlü'

Müge Anlı canlı yayında 'şimdi söylemem' diyerek anlattı: 'Babası Uğur Dündar değil, başka bir ünlü'

Sputnik Türkiye

Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T14:22+0300

2024-04-18T14:22+0300

2024-04-18T14:23+0300

yaşam

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Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Nebioğlu, son olarak annesini bulmak için Müge Anlı'ya çıktı.Duygu Nebioğlu, “Ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" açıklamasıyla gündeme geldi. Nebioğlu'nun söylediği kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edildi. Dündar ise hakkındaki bu iddiaları kesin bir dille yalandı.Müge Anlı 'Daha ne anlatacak anlatmış işte. Sana baban Metin Akpınar ablana Uğur Dündar demiş. Siz bunu annenizle konuşmadınız mı?' diye sordu.'Ümit Besen ne alaka?'Duygu Nebioğlu:Ablası Dilara ise; 'Değilmiş ablacım' diyerek kardeşini uyardı. Duygu Nebioğlu 'Ben babamla Ümit Besen'in arkadaş olduğunu biliyorum ve bu noktada bile şunu çıkarıyorum bir günlük ilişki olmadığını annemi kesinlikle tanıdığını da düşünüyorum' dedi.Müge Anlı'da "Ümit Besen'in adı neden geçti şimdi?" diye sordu. Duygu Nebioğlu "Ben babamla oturup vakit geçirdiğim zaman. Sanatçılarla yaşadığı anıları bana anlattı. Ümit Besen'i de babamdan dinledim. Dün ben Ümit Besen'i de duyunca annemle bir araya geldiğini düşündüm." dedi.Müge Anlı da "Ümit Besen senin annenle babanın arkadaşlığını biliyordu diye mi düşünüyorsun?" diye düzeltti.'Bu işin sonu çok iyi yerlere gitmiyor'Müge Anlı ise "Tabii ki her kurumda hata olur. Ama bir yerden Ümit Besen'in adını duymuşsunuz onu söylüyorsunuz. Bir yerde de pimi çekilmiş bomba gibi olmayalım. Bu işin sonu çok iyi yerlere gitmiyor. Anneniz ortaya çıksın sorularınızı yanıtlasın" ifadelerini kullandı.Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara canlı yayındayken Suphiye Ormancı'nın 35 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyici canlı yayına telefonla bağlandı ve Dilara'nın babasının başka bir ünlü isim olduğunu iddia etti. Müge Anlı o ismi duyunca çok şaşırdı ve "Şimdi söylemem" ifadelerini kullandı.Duygu Nebioğlu'nun ablası kim?Duygu Nebioğlu'nın ablasının İsminin Dilara G. olduğu ortaya çıktı.Ablasının babası tarafından kabul etmediğini belirten Nebioğlu, "Ben yine Metin Akpınar'la görüşebildim. Babası, ablamla görüşmeyi bile kabul etmiyor. Ama dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Ben nasıl fiziksel olarak Metin Akpınar'a benziyorsam, o da babasına benziyor. Medya dünyasından çok ünlü bir isim. Bu konuya dair daha fazla konuşamam. Annem de galiba bu davanın sonucunu bekliyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak diye düşünüyorum." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ugur-dundarin-kizi-oldugu-soylenen-isim-ortaya-cikti-dna-sonucunu-degistirdiler-1082854480.html

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