https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ugur-dundarin-kizi-oldugu-soylenen-isim-ortaya-cikti-dna-sonucunu-degistirdiler-1082854480.html

Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'DNA sonucunu değiştirdiler'

Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'DNA sonucunu değiştirdiler'

Sputnik Türkiye

Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. Nebioğlu'nun, “Ablamın babası medya dünyasından çok ünlü biri"... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T10:46+0300

2024-04-17T10:46+0300

2024-04-17T10:49+0300

yaşam

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Metin Akpınar’ın kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkan Duygu Nebioğlu son zamanlarda ablası ile ilgili iddiaları ile gündeme geliyor. Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı henüz ortaya çıkmazken, “Ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" diyen Nebioğlu'nun sözleri sonrasında İstanbul dışındaki bir şehirde birkaç yıl önce açılan davanın taraflarından birinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı.DNA sonucu negatif çıkmıştı Hürriyet'in haberine göre; Nebioğlu’nun ablası Dilara G. tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istedi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmı şöyleydi:Uğur Dündar: Benim için konu kapanmıştırUğur Dündar yaşananlardan sonra şu açıklamayı yapmıştı:Mahkemeden çıkan karara itiraz edeceklerMetin Akpınar’ın kızı ise iddiasını sürdürerek bir iddiada daha bulundu. Duygu Nebioğlu ise DNA raporunun sonucunun değiştirildiğini öne sürdü. Nebioğlu, ablasının haziran ayında mahkemeden çıkacak karara itiraz etmeye hazırlandığını açıkladı.Nebioğlu: Ben Metin Akpınar’dan önce Uğur Dündar’ı öğrenmiştimDuygu Nebioğlu “Ben Metin Akpınar’dan önce Uğur Dündar’ı öğrenmiştim. 2008’den beri bildiğim bir konu bu. Kimsenin itibarıyla oynamamaya çalıştık senelerce. Ablamın davası 2 yıldır sürüyor. Ablamı ifşa etmediğim gibi Uğur Dündar’ı da ben ifşa etmedim. Kendisinin açıklamasını gördüm ama ben babama nasıl benziyorsam, ablam da Uğur Dündar’a benziyor. Saçları turuncu, uzun boylu, manken gibi bir kadın. Şu an basın yasağı devam ettiği için sessiz kalmayı tercih ediyor. İtiraz dilekçesini hazırlıyoruz. Uğur Dündar, DNA raporunu yasal olmayan şekilde bir gazeteciye göndermiş, o gazeteci de bana gönderdi. Raporun sonucuyla oynandığını düşünüyoruz. Elbette bu konuyu kanıtlayacağız annem de ortaya çıkarsa. Kendisi annemle birlikteliğini de inkar etmiş" dedi.Duygu Nebioğlu'nun ablası kim?Duygu Nebioğlu'nın ablasının İsminin Dilara G. olduğu ortaya çıktı.Ablasının babası tarafından kabul etmediğini belirten Nebioğlu, "Ben yine Metin Akpınar'la görüşebildim. Babası, ablamla görüşmeyi bile kabul etmiyor. Ama dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Ben nasıl fiziksel olarak Metin Akpınar'a benziyorsam, o da babasına benziyor. Medya dünyasından çok ünlü bir isim. Bu konuya dair daha fazla konuşamam. Annem de galiba bu davanın sonucunu bekliyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak diye düşünüyorum." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/metin-akpinarin-kizi-ablamin-babasi-da-unlu-biri-demisti-ugur-dundar-dna-testini-acikladi--1082807628.html

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