Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'DNA sonucunu değiştirdiler'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sefalet Endeksi'nde birinciliği hedefliyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İşsizlik rakamları ne anlatıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Eski Kültür Bakanı Zeybekçi: Yahudi filmlerindeki Türkiye karşıtlığı rastlantı değil
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
4 dk
GÜN ORTASI
2024’ün ilk dört ayında gayrimenkul satışlarındaki son durum
12:06
84 dk
HABER MASASI
El değiştiren belediyelerden borç açıklamaları geliyor. Hangi belediyenin ne kadar borcu var?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
İran'ın İsrail'i vurması ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:16
3 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
18:37
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
18:48
3 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
19:26
1 dk
SESLİ HABER
‘Tüm hipersonik füzeler İsrail’deki hedefleri vurdu’
19:35
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li yetkili: İsrail vurabilir
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Biden’ın neden konuşmadığı açıklandı
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi
20:06
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’den İran’a karşı saldırı gelecek mi?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Demir Kubbe etkilenebilir
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail erteledi
20:44
1 dk
SESLİ HABER
Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret
20:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Selektör cezasına iptal
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Korsanlar devlet hastanesinin bilgilerini çaldı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Orman yangınlarında alınması gereken tedbirler
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ugur-dundarin-kizi-oldugu-soylenen-isim-ortaya-cikti-dna-sonucunu-degistirdiler-1082854480.html
Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'DNA sonucunu değiştirdiler'
Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'DNA sonucunu değiştirdiler'
Sputnik Türkiye
Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. Nebioğlu'nun, “Ablamın babası medya dünyasından çok ünlü biri"... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T10:46+0300
2024-04-17T10:49+0300
yaşam
metin akpınar
kız
kız çocuğu
uğur dündar
babalık davası
babalık testi
babalık izni
dna
dna testi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103677/69/1036776993_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d8917ad1ad298290d0c8f5d2ced88e64.jpg
Metin Akpınar’ın kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkan Duygu Nebioğlu son zamanlarda ablası ile ilgili iddiaları ile gündeme geliyor. Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı henüz ortaya çıkmazken, “Ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" diyen Nebioğlu'nun sözleri sonrasında İstanbul dışındaki bir şehirde birkaç yıl önce açılan davanın taraflarından birinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı.DNA sonucu negatif çıkmıştı Hürriyet'in haberine göre; Nebioğlu’nun ablası Dilara G. tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istedi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmı şöyleydi:Uğur Dündar: Benim için konu kapanmıştırUğur Dündar yaşananlardan sonra şu açıklamayı yapmıştı:Mahkemeden çıkan karara itiraz edeceklerMetin Akpınar’ın kızı ise iddiasını sürdürerek bir iddiada daha bulundu. Duygu Nebioğlu ise DNA raporunun sonucunun değiştirildiğini öne sürdü. Nebioğlu, ablasının haziran ayında mahkemeden çıkacak karara itiraz etmeye hazırlandığını açıkladı.Nebioğlu: Ben Metin Akpınar’dan önce Uğur Dündar’ı öğrenmiştimDuygu Nebioğlu “Ben Metin Akpınar’dan önce Uğur Dündar’ı öğrenmiştim. 2008’den beri bildiğim bir konu bu. Kimsenin itibarıyla oynamamaya çalıştık senelerce. Ablamın davası 2 yıldır sürüyor. Ablamı ifşa etmediğim gibi Uğur Dündar’ı da ben ifşa etmedim. Kendisinin açıklamasını gördüm ama ben babama nasıl benziyorsam, ablam da Uğur Dündar’a benziyor. Saçları turuncu, uzun boylu, manken gibi bir kadın. Şu an basın yasağı devam ettiği için sessiz kalmayı tercih ediyor. İtiraz dilekçesini hazırlıyoruz. Uğur Dündar, DNA raporunu yasal olmayan şekilde bir gazeteciye göndermiş, o gazeteci de bana gönderdi. Raporun sonucuyla oynandığını düşünüyoruz. Elbette bu konuyu kanıtlayacağız annem de ortaya çıkarsa. Kendisi annemle birlikteliğini de inkar etmiş" dedi.Duygu Nebioğlu'nun ablası kim?Duygu Nebioğlu'nın ablasının İsminin Dilara G. olduğu ortaya çıktı.Ablasının babası tarafından kabul etmediğini belirten Nebioğlu, "Ben yine Metin Akpınar'la görüşebildim. Babası, ablamla görüşmeyi bile kabul etmiyor. Ama dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Ben nasıl fiziksel olarak Metin Akpınar'a benziyorsam, o da babasına benziyor. Medya dünyasından çok ünlü bir isim. Bu konuya dair daha fazla konuşamam. Annem de galiba bu davanın sonucunu bekliyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak diye düşünüyorum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/metin-akpinarin-kizi-ablamin-babasi-da-unlu-biri-demisti-ugur-dundar-dna-testini-acikladi--1082807628.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103677/69/1036776993_255:0:1023:576_1920x0_80_0_0_c0b3fd8d2432335b7c79bdefd93d2ce6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
duygu nebioğlu'nun ablası kim, duygu nebioğlu'nun ablasının babası kim, uğur dündar babalık davası, uğur dündar dna testi, dilara g kimdir, dilara g kim, uğur dündarın eşi, uğur dündarın çocukları, uğur dündarın kızı, uğur dündar dna testi sonucu
duygu nebioğlu'nun ablası kim, duygu nebioğlu'nun ablasının babası kim, uğur dündar babalık davası, uğur dündar dna testi, dilara g kimdir, dilara g kim, uğur dündarın eşi, uğur dündarın çocukları, uğur dündarın kızı, uğur dündar dna testi sonucu

Uğur Dündar'ın kızı olduğu söylenen isim ortaya çıktı: 'DNA sonucunu değiştirdiler'

10:46 17.04.2024 (güncellendi: 10:49 17.04.2024)
© Fotoğraf : TwitterMüjdat Gezen - Metin Akpınar - Uğur Dündar
Müjdat Gezen - Metin Akpınar - Uğur Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Metin Akpınar’ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. Nebioğlu'nun, “Ablamın babası medya dünyasından çok ünlü biri" açıklaması sonrası Uğur Dündar’ı işaret etmesi, Dündar'ın DNA testi yaptırmasına kadar gitmişti. Sonucu negatif çıkan testin ardından Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara G. ortaya çıktı.
Metin Akpınar’ın kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkan Duygu Nebioğlu son zamanlarda ablası ile ilgili iddiaları ile gündeme geliyor.
Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı henüz ortaya çıkmazken, “Ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" diyen Nebioğlu'nun sözleri sonrasında İstanbul dışındaki bir şehirde birkaç yıl önce açılan davanın taraflarından birinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı.

DNA sonucu negatif çıkmıştı

Hürriyet'in haberine göre; Nebioğlu’nun ablası Dilara G. tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istedi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmı şöyleydi:
“Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi.”

Uğur Dündar: Benim için konu kapanmıştır

Uğur Dündar yaşananlardan sonra şu açıklamayı yapmıştı:
“Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu, kısaca net bir cevap vereyim. Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır.”

Mahkemeden çıkan karara itiraz edecekler

Metin Akpınar’ın kızı ise iddiasını sürdürerek bir iddiada daha bulundu. Duygu Nebioğlu ise DNA raporunun sonucunun değiştirildiğini öne sürdü. Nebioğlu, ablasının haziran ayında mahkemeden çıkacak karara itiraz etmeye hazırlandığını açıkladı.

Nebioğlu: Ben Metin Akpınar’dan önce Uğur Dündar’ı öğrenmiştim

Duygu Nebioğlu “Ben Metin Akpınar’dan önce Uğur Dündar’ı öğrenmiştim. 2008’den beri bildiğim bir konu bu. Kimsenin itibarıyla oynamamaya çalıştık senelerce. Ablamın davası 2 yıldır sürüyor. Ablamı ifşa etmediğim gibi Uğur Dündar’ı da ben ifşa etmedim. Kendisinin açıklamasını gördüm ama ben babama nasıl benziyorsam, ablam da Uğur Dündar’a benziyor. Saçları turuncu, uzun boylu, manken gibi bir kadın. Şu an basın yasağı devam ettiği için sessiz kalmayı tercih ediyor. İtiraz dilekçesini hazırlıyoruz. Uğur Dündar, DNA raporunu yasal olmayan şekilde bir gazeteciye göndermiş, o gazeteci de bana gönderdi. Raporun sonucuyla oynandığını düşünüyoruz. Elbette bu konuyu kanıtlayacağız annem de ortaya çıkarsa. Kendisi annemle birlikteliğini de inkar etmiş" dedi.

Duygu Nebioğlu'nun ablası kim?

Duygu Nebioğlu'nın ablasının İsminin Dilara G. olduğu ortaya çıktı.
Ablasının babası tarafından kabul etmediğini belirten Nebioğlu, "Ben yine Metin Akpınar'la görüşebildim. Babası, ablamla görüşmeyi bile kabul etmiyor. Ama dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Ben nasıl fiziksel olarak Metin Akpınar'a benziyorsam, o da babasına benziyor. Medya dünyasından çok ünlü bir isim. Bu konuya dair daha fazla konuşamam. Annem de galiba bu davanın sonucunu bekliyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak diye düşünüyorum." dedi.
Müjdat Gezen - Metin Akpınar - Uğur Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
YAŞAM
Metin Akpınar'ın kızı 'Ablamın babası da ünlü biri' demişti: Uğur Dündar DNA testini açıkladı
Dün, 07:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала