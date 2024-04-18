https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/fransiz-uzman-ukraynaya-verilecek-f-16lari-abd-ve-kanadali-pilotlar-kullanabilir-1082905571.html

Fransız uzman: Ukrayna’ya verilecek F-16’ları ABD ve Kanadalı pilotlar kullanabilir

Fransız uzman: Ukrayna’ya verilecek F-16’ları ABD ve Kanadalı pilotlar kullanabilir

Sputnik Türkiye

Fransız havacılık uzmanı Cyril Delattre, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi durumunda, kullanımının özel askeri şirketlere devredilebileceği ve... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T15:43+0300

2024-04-18T15:43+0300

2024-04-18T15:43+0300

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Bazı Batı ülkeleri, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarını sağlama sözünü verse de devir süreci, araçları hazır duruma getirme ve konuşlandırma çalışmalarının karmaşık olması ve yeterli sayıda pilotu eğitme ihtiyacı gerekçe gösterilerek sürekli erteleniyor.Fransız eski pilot Delattre, Sputnik’e açıklamasında, “Eğitimli pilotları çekmek mümkün. Aslında dünyada iki özel şirket var. Kanadalı Top Aces ve ABD’li Draken International, F-16 için yüzde 100 eğitimli pilotlara sahip iki askeri şirket. En kötü ihtimalle bu iki özel şirket Ukrayna’yla bu uçakları işletme kontratını imzalayabilir” yorumunda bulundu.Ukraynalı pilotları eğitme konusunda çok sorun yaşandığını söyleyen uzman, “Fransa, Ukraynalı pilotlara eğitimi Caziers hava üssünde veriyor. Bu eğitim aşağı yukarı Fransız pilotlara yönelik eğitim programından kopya edildi. Aynı zamanda, İngilizce iyi bilmeyen Ukraynalı pilotlar İngilizcelerini geliştirmek için İngiltere veya ABD’ye gönderiliyor” ifadesini kullandı.Fransa’da Ukraynalı pilotlara ilk aşamada RS-21 turboprop uçak eğitimi verildiğini anlatan Delattre, bu uçakların Ukrayna’nın sahip olduğu araçlardan farklı olarak dijitalleştirildiğini ve pilotların önce bu donanıma alışması gerektiğini belirterek, “İkinci aşamada, eski Alfa Jet uçaklarına bindiriliyorlar. Tüm bunlardan sonra F-16 eğitimine geçiliyor” dedi.Ukraynalı pilotların eğitim kapsamında şu ana kadar sergilediği tek başarının F-16 uçağını Avrupa’daki bir üsten diğerine taşımak olduğunu kaydeden uzman, “Bir ihtimal, F-16 eğitimi alan Ukraynalı pilotun aslında Fransız olduğu ortaya çıktığı bir durumla karşı karşıya kalabiliriz” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ukraynanin-f-16lari-yerlestirmeyi-planladigi-hava-ussunde-siddetli-patlama-1082892438.html

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