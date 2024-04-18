https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/depremin-yasandigi-tokatta-okullar-1-gun-tatil-edildi-1082918418.html
Depremin yaşandığı Tokat’ta okullar 1 gün tatil edildi
Depremin yaşandığı Tokat’ta okullar 1 gün tatil edildi
Sputnik Türkiye
Tokat’ta meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde okullarda eğitime 1 gün ara verildi. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T20:25+0300
2024-04-18T20:25+0300
2024-04-18T20:25+0300
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deprem
deprem
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Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem dolayısıyla il genelinde okullarda Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Vali Numan Hatipoğlu, valiliğin sosyal medya hesabından saat 19.34'te yaptığı videolu açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Hatipoğlu, deprem nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Öte yandan evlerine girmekte çekinen vatandaşların spor salonlarında misafir edileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-56-buyuklugunde-deprem-1082914735.html
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tokat, deprem, deprem, okul, tatil
tokat, deprem, deprem, okul, tatil
Depremin yaşandığı Tokat’ta okullar 1 gün tatil edildi
Tokat’ta meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem dolayısıyla il genelinde okullarda Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.
Vali Numan Hatipoğlu, valiliğin sosyal medya hesabından saat 19.34'te yaptığı videolu açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İlk gelen haberlere göre can kaybının olmayışı bizim için en büyük teselli kaynağı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Biz devlet olarak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda tüm vatandaşlarımızın barınma sorunu, iaşelerinin halledilmesiyle ilgili tüm tedbirleri alıyoruz.
Hatipoğlu, deprem nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı.
Öte yandan evlerine girmekte çekinen vatandaşların spor salonlarında misafir edileceği belirtildi.