Depremin yaşandığı Tokat’ta okullar 1 gün tatil edildi

"İlk gelen haberlere göre can kaybının olmayışı bizim için en büyük teselli kaynağı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Biz devlet olarak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda tüm vatandaşlarımızın barınma sorunu, iaşelerinin halledilmesiyle ilgili tüm tedbirleri alıyoruz.