https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/cumhurbaskani-erdogan-anayasa-mahkemesi-baskani-zuhtu-arslan-ile-gorustu-1082913208.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı Beştepe'de kabul etti. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T17:28+0300
2024-04-18T17:28+0300
2024-04-18T18:11+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
zühtü arslan
aym
anayasa mahkemesi (aym)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/04/1043733345_0:118:2048:1270_1920x0_80_0_0_5e2adad8ee482349c1021b7e83057d9f.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı Beştepe'de kabul ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/bakan-simsekten-beyanname-uyarisi-400-binden-fazla-kisi-tespit-edildi-1082913081.html
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recep tayyip erdoğan, zühtü arslan, aym, anayasa mahkemesi (aym)
recep tayyip erdoğan, zühtü arslan, aym, anayasa mahkemesi (aym)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile görüştü
17:28 18.04.2024 (güncellendi: 18:11 18.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı Beştepe'de kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı Beştepe'de kabul ettiği bildirildi.