https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/bakan-simsekten-beyanname-uyarisi-400-binden-fazla-kisi-tespit-edildi-1082913081.html
Bakan Şimşek'ten 'pişmanlık hükmü' hatırlatması: 400 binden fazla kişi tespit edildi
Bakan Şimşek'ten 'pişmanlık hükmü' hatırlatması: 400 binden fazla kişi tespit edildi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakan Şimşek gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit edildiğini ifade ederek, pişmanlık hükmünden... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T17:22+0300
2024-04-18T17:22+0300
2024-04-18T17:25+0300
ekonomi
mehmet şimşek
beyanname
vergi beyannemesi
kira beyannamesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden beyanname vermeyen kişilere ilişkin açıklamada bulundu.Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla kişinin olduğunu belirten Bakan Şimşek şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyonun-dusurulmesi-oncelikli-hedefimiz-1082893064.html
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mehmet şimşek, beyanname, vergi beyannemesi, kira beyannamesi
mehmet şimşek, beyanname, vergi beyannemesi, kira beyannamesi
Bakan Şimşek'ten 'pişmanlık hükmü' hatırlatması: 400 binden fazla kişi tespit edildi
17:22 18.04.2024 (güncellendi: 17:25 18.04.2024)
Hazine ve Maliye Bakan Şimşek gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit edildiğini ifade ederek, pişmanlık hükmünden yararlanma çağrısında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden beyanname vermeyen kişilere ilişkin açıklamada bulundu.
Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla kişinin olduğunu belirten Bakan Şimşek şunları ifade etti:
"2023’te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1.8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2.6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi. Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz. Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız."