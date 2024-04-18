Bakan Şimşek'ten 'pişmanlık hükmü' hatırlatması: 400 binden fazla kişi tespit edildi

Türkiye
SON DAKİKA | Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Selektör cezasına iptal
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Korsanlar devlet hastanesinin bilgilerini çaldı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Orman Yüksek Mühendisi Sezai Kaya: Orman varlığına nasıl bakıyorsanız, ona göre bir politikanız olur
12:06
83 dk
HABER MASASI
Gençlere ömür boyu sigara yasağı geldi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yeşil enerji dönüşümü, sertifikalandırma ve havacılık sektöründe robotik hizmetleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay: Sanki savaş bizim içimizde olmuş
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kamuda tasarruf zamanı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Türkiye kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedinde birinci sırada'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Türk nakliye devi iflas etti
12:06
83 dk
HABER MASASI
16 Milyon emekli için yeni düzenleme: Seyyanen zam değil bölgesel destek geliyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
‘İsrail’in amacı ABD ve İran’ı karşı karşıya getirmek’
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Bir ülke daha BRICS’e üye olmak istediğini açıkladı
17:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’le işbirliğine karşı çıkan çalışanlar kovuldu
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçiden Macron’a: Yaptığı gevezelik
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan en çok doğalgaz alan AB ülkesi belli oldu
18:41
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Einstein'ın bilime merakı nasıl başladı?
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Rusya’ya yönelen ülkelerin sayısı artıyor
19:13
1 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rusya’dan ithalatı en üst seviyeye çıktı
19:35
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın usta ismi Metin Akpınar'la ayrılmaz ikiliydi
20:31
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/bakan-simsekten-beyanname-uyarisi-400-binden-fazla-kisi-tespit-edildi-1082913081.html
Bakan Şimşek'ten 'pişmanlık hükmü' hatırlatması: 400 binden fazla kişi tespit edildi
Bakan Şimşek'ten 'pişmanlık hükmü' hatırlatması: 400 binden fazla kişi tespit edildi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakan Şimşek gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit edildiğini ifade ederek, pişmanlık hükmünden... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T17:22+0300
2024-04-18T17:25+0300
ekonomi
mehmet şimşek
beyanname
vergi beyannemesi
kira beyannamesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0d/1080674353_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_ab4bbe67fe82b7fe0464751a1a308552.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden beyanname vermeyen kişilere ilişkin açıklamada bulundu.Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla kişinin olduğunu belirten Bakan Şimşek şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyonun-dusurulmesi-oncelikli-hedefimiz-1082893064.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0d/1080674353_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_edeb4a54867870202ad8f39f9aa03a30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, beyanname, vergi beyannemesi, kira beyannamesi
mehmet şimşek, beyanname, vergi beyannemesi, kira beyannamesi

Bakan Şimşek'ten 'pişmanlık hükmü' hatırlatması: 400 binden fazla kişi tespit edildi

17:22 18.04.2024 (güncellendi: 17:25 18.04.2024)
© AA / Emrah YorulmazHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA / Emrah Yorulmaz
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakan Şimşek gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit edildiğini ifade ederek, pişmanlık hükmünden yararlanma çağrısında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden beyanname vermeyen kişilere ilişkin açıklamada bulundu.
Gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla kişinin olduğunu belirten Bakan Şimşek şunları ifade etti:
"2023’te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1.8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2.6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi. Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz. Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
TÜRKİYE
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonun düşürülmesi öncelikli hedefimiz
10:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала