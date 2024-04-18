https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/cin-disisleri-bakani-abdnin-gazzedeki-ateskese-dair-tutumunu-elestirdi-1082911896.html
Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Gazze'deki ateşkese dair tutumunu eleştirdi
Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Gazze'deki ateşkese dair tutumunu eleştirdi
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkese yönelik karar tasarılarını veto etmesinin ve çekimser... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T16:54+0300
2024-04-18T16:54+0300
2024-04-18T16:54+0300
israil- filistin çatışması
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çin halk cumhuriyeti
abd
gazze
gazze şeridi
ateşkes
israil
israil-filistin
vang yi
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Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'yı ziyaretinde mevkidaşı Retno Marsudi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çinli Bakan Vang, Gazze'deki çatışmanın 6 ayı geride bıraktığını ve ‘21. yüzyılın nadir insani trajedilerinden biri’ haline geldiğini belirten Vang, BMGK'nin ateşkes çağrısı yapan karar tasarılarının çoğunun ABD tarafından veto edildiğini hatırlattı.BMGK'nin geçen ay kabul ettiği 2728 sayılı karar tasarısının ise ancak ABD'nin çekimser kalmasıyla kabul edilebildiğine dikkati çeken Vang, "ABD, bu kez uluslararası ahlakın karşısına dikilme cesareti gösteremedi ve çekimser kalmayı seçti fakat sonrasında tasarının 'bağlayıcı olmadığını' ileri sürdü. Öyle anlaşılıyor ki ABD'nin gözünde uluslararası hukuk, işine yaradığında kullandığı, yaramadığında kenara attığı bir aletten ibaret" dedi.‘Çin'in nüfuzunu kullanacağına inanıyoruz'Ev sahibi Endonezyalı Bakan Marsudi de iki ülkenin Gazze'de ateşkes ve Filistin'de iki devletli çözüm konusunda aynı görüşü paylaştığını vurguladı.Endonezya ile Çin'in Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğini desteklediğini söyleyen Marsudi, "Çin'in, (Gazze'de) gerilimin yükselmesini önlemek üzere etkisini kullanacağına inanıyoruz" diye konuştu.Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya, uzun yıllardan bu yana Filistin'e ulusal kurtuluş hareketinde destek veriyor, İsrail'i diplomatik olarak tanımaktan kaçınıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/filistin-abdnin-bmgkda-uyelik-oylamasini-erteleme-talebini-reddetti-1082891527.html
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çin halk cumhuriyeti
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gazze
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çin, çin halk cumhuriyeti, abd, gazze, gazze şeridi, ateşkes, israil, israil-filistin, vang yi, endonezya
Çin Dışişleri Bakanı, ABD'nin Gazze'deki ateşkese dair tutumunu eleştirdi
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkese yönelik karar tasarılarını veto etmesinin ve çekimser kaldığı son tasarının ‘bağlayıcı olmadığını’ ileri sürmesinin, uluslararası hukuk karşısında ilkesiz bir tutum olduğunu söyledi.
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'yı ziyaretinde mevkidaşı Retno Marsudi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çinli Bakan Vang, Gazze'deki çatışmanın 6 ayı geride bıraktığını ve ‘21. yüzyılın nadir insani trajedilerinden biri’ haline geldiğini belirten Vang, BMGK'nin ateşkes çağrısı yapan karar tasarılarının çoğunun ABD tarafından veto edildiğini hatırlattı.
BMGK'nin geçen ay kabul ettiği 2728 sayılı karar tasarısının ise ancak ABD'nin çekimser kalmasıyla kabul edilebildiğine dikkati çeken Vang, "ABD, bu kez uluslararası ahlakın karşısına dikilme cesareti gösteremedi ve çekimser kalmayı seçti fakat sonrasında tasarının 'bağlayıcı olmadığını' ileri sürdü. Öyle anlaşılıyor ki ABD'nin gözünde uluslararası hukuk, işine yaradığında kullandığı, yaramadığında kenara attığı bir aletten ibaret" dedi.
‘Çin'in nüfuzunu kullanacağına inanıyoruz'
Ev sahibi Endonezyalı Bakan Marsudi de iki ülkenin Gazze'de ateşkes ve Filistin'de iki devletli çözüm konusunda aynı görüşü paylaştığını vurguladı.
Endonezya ile Çin'in Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğini
desteklediğini söyleyen Marsudi, "Çin'in, (Gazze'de) gerilimin yükselmesini önlemek üzere etkisini kullanacağına inanıyoruz
" diye konuştu.
Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkesi Endonezya, uzun yıllardan bu yana Filistin'e ulusal kurtuluş hareketinde destek veriyor, İsrail'i diplomatik olarak tanımaktan kaçınıyor.