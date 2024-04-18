https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/filistin-abdnin-bmgkda-uyelik-oylamasini-erteleme-talebini-reddetti-1082891527.html
‘Filistin, ABD’nin BMGK’da üyelik oylamasını erteleme talebini reddetti’
‘Filistin, ABD’nin BMGK’da üyelik oylamasını erteleme talebini reddetti’
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Filistin’in BM’ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı için bugün yapılması planlanan oylamada veto uygulayarak... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T09:34+0300
2024-04-18T09:34+0300
2024-04-18T09:34+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
abd
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Axios portalının Filistin, ABD ve İsrailli yetkililere atıfla verdiği haberinde, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Biden (ABD Başkanı Joe) yönetiminin Filistin’in BM’ye tam üyeliğine kabul edilmesi konusunda BMGK’da yapılacak oylama yönünde çalışmalara devam etmeme talebini reddetti” ifadesi kullanıldı.Kaynaklar, Beyaz Saray’ın son iki haftadır Abbas ve danışmanlarına planlarından vazgeçmeleri yönünde baskı yaptığını bildirirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Abbas’ı telefonla arayarak doğrudan bu konuyu gündeme getirdiği, diğer ABD’li yetkililerin de neredeyse her gün Filistinli mevkidaşlarına bu talebi ilettiği ifade edildi.ABD ve İsrailli yetkililerin sözlerine göre, Biden yönetimi tasarıyı veto ederek tepki toplamamak için Filistinlilerin yeterli oy almasını engellemeye çalışırken, ABD’nin bu tasarıyı veto etmesi, özellikle Gazze Şeridi’ndeki çatışma bağlamında, uluslararası düzeyde ve ülke içinde müttefikleri dahil Biden’a yönelik sert eleştirilere yol açabilir.Daha önce Cezayir’in hazırladığı Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı, 18 Nisan Perşembe günü BMGK’da düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Filistin toplantısında oylanacağı bildirilmişti.ABD, tasarıyı veto edecekleri sinyalini vermiştiABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, “Filistin’in tam üyeliği hususunun, İsrail ve Filistinliler arasında müzakere edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulunmuştu.Karar tasarısının geçmesi için 15 üyeli BMGK'de 5 daimi üyenin veto yetkisini kullanmaması ve tasarının 9 evet oyu alması gerekiyor.Konseyden olumlu karar çıkarsa, konu BM Genel Kuruluna sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.Filistin'in üyelik başvurusuFilistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında ‘gözlemci statüsü’ almıştı.Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini ‘Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne’ iletmişti.BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bmgkde-filistinin-birlesmis-milletlere-tam-uyeligi-oylanacak-1082853991.html
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gazze
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd
‘Filistin, ABD’nin BMGK’da üyelik oylamasını erteleme talebini reddetti’
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Filistin’in BM’ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı için bugün yapılması planlanan oylamada veto uygulayarak tüm tepkileri üzerine çekmek istemeyen ABD yönetiminin, bu oylamayı erteleme talebinde bulunduğu, Filistin Başkanı Mahmud Abbas’ın ise bu talebi reddettiği iddia edildi.
Axios portalının Filistin, ABD ve İsrailli yetkililere atıfla verdiği haberinde, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Biden (ABD Başkanı Joe) yönetiminin Filistin’in BM’ye tam üyeliğine kabul edilmesi konusunda BMGK’da yapılacak oylama yönünde çalışmalara devam etmeme talebini reddetti” ifadesi kullanıldı.
Kaynaklar, Beyaz Saray’ın son iki haftadır Abbas ve danışmanlarına planlarından vazgeçmeleri yönünde baskı yaptığını bildirirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Abbas’ı telefonla arayarak doğrudan bu konuyu gündeme getirdiği, diğer ABD’li yetkililerin de neredeyse her gün Filistinli mevkidaşlarına bu talebi ilettiği ifade edildi.
ABD ve İsrailli yetkililerin sözlerine göre, Biden yönetimi tasarıyı veto ederek tepki toplamamak için Filistinlilerin yeterli oy almasını engellemeye çalışırken, ABD’nin bu tasarıyı veto etmesi, özellikle Gazze Şeridi’ndeki çatışma bağlamında, uluslararası düzeyde ve ülke içinde müttefikleri dahil Biden’a yönelik sert eleştirilere yol açabilir.
Daha önce Cezayir’in hazırladığı Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı, 18 Nisan Perşembe günü BMGK’da düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Filistin toplantısında oylanacağı bildirilmişti.
ABD, tasarıyı veto edecekleri sinyalini vermişti
ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, “Filistin’in tam üyeliği hususunun, İsrail ve Filistinliler arasında müzakere edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulunmuştu.
Karar tasarısının geçmesi için 15 üyeli BMGK'de 5 daimi üyenin veto yetkisini kullanmaması ve tasarının 9 evet oyu alması gerekiyor.
Konseyden olumlu karar çıkarsa, konu BM Genel Kuruluna sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.
Filistin'in üyelik başvurusu
Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında ‘gözlemci statüsü’ almıştı.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.
Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.
BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini ‘Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne’ iletmişti.
BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.