https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/filistin-abdnin-bmgkda-uyelik-oylamasini-erteleme-talebini-reddetti-1082891527.html

‘Filistin, ABD’nin BMGK’da üyelik oylamasını erteleme talebini reddetti’

‘Filistin, ABD’nin BMGK’da üyelik oylamasını erteleme talebini reddetti’

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Filistin’in BM’ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı için bugün yapılması planlanan oylamada veto uygulayarak... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T09:34+0300

2024-04-18T09:34+0300

2024-04-18T09:34+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

abd

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Axios portalının Filistin, ABD ve İsrailli yetkililere atıfla verdiği haberinde, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Biden (ABD Başkanı Joe) yönetiminin Filistin’in BM’ye tam üyeliğine kabul edilmesi konusunda BMGK’da yapılacak oylama yönünde çalışmalara devam etmeme talebini reddetti” ifadesi kullanıldı.Kaynaklar, Beyaz Saray’ın son iki haftadır Abbas ve danışmanlarına planlarından vazgeçmeleri yönünde baskı yaptığını bildirirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Abbas’ı telefonla arayarak doğrudan bu konuyu gündeme getirdiği, diğer ABD’li yetkililerin de neredeyse her gün Filistinli mevkidaşlarına bu talebi ilettiği ifade edildi.ABD ve İsrailli yetkililerin sözlerine göre, Biden yönetimi tasarıyı veto ederek tepki toplamamak için Filistinlilerin yeterli oy almasını engellemeye çalışırken, ABD’nin bu tasarıyı veto etmesi, özellikle Gazze Şeridi’ndeki çatışma bağlamında, uluslararası düzeyde ve ülke içinde müttefikleri dahil Biden’a yönelik sert eleştirilere yol açabilir.Daha önce Cezayir’in hazırladığı Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı, 18 Nisan Perşembe günü BMGK’da düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Filistin toplantısında oylanacağı bildirilmişti.ABD, tasarıyı veto edecekleri sinyalini vermiştiABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, “Filistin’in tam üyeliği hususunun, İsrail ve Filistinliler arasında müzakere edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulunmuştu.Karar tasarısının geçmesi için 15 üyeli BMGK'de 5 daimi üyenin veto yetkisini kullanmaması ve tasarının 9 evet oyu alması gerekiyor.Konseyden olumlu karar çıkarsa, konu BM Genel Kuruluna sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.Filistin'in üyelik başvurusuFilistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında ‘gözlemci statüsü’ almıştı.Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini ‘Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne’ iletmişti.BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bmgkde-filistinin-birlesmis-milletlere-tam-uyeligi-oylanacak-1082853991.html

israil

gazze

gazze şeridi

abd

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd