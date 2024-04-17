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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bmgkde-filistinin-birlesmis-milletlere-tam-uyeligi-oylanacak-1082853991.html
BMGK'de Filistin'in Birleşmiş Milletler’e tam üyeliği oylanacak
BMGK'de Filistin'in Birleşmiş Milletler’e tam üyeliği oylanacak
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail’in engellerine rağmen Cezayir’in hazırladığı Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı, 18 Nisan’da Birleşmiş Milletler Güvenlik... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T10:07+0300
2024-04-17T10:07+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
filistin sorunu
filistin yönetimi
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
abd
guterres
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ABD ve İsrail’in engellerine rağmen Cezayir’in hazırladığı Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı, 18 Nisan’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Filistin toplantısında oylanacak.Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, karar tasarısının Arap Grubu adına Cezayir tarafından hazırlandığını bildirdi.Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kurulu'na Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir" ifadesi yer alırken, tasarının 18 Nisan'da BMGK'de düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Filistin toplantısında oylanması bekleniyor.ABD veto sinyali verdiAncak, ABD yönetimi üyelik gündeme geldiğinde veto sinyali vermişti.ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, ABD'nin konuya ilişkin tutumunun değişmediğini belirterek, "Filistin'in tam üyeliği hususunun, İsrail ve Filistinliler arasında müzakere edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.Karar tasarısının geçmesi için 15 üyeli BMGK'de 5 daimi üyenin veto yetkisini kullanmaması ve tasarının 9 evet oyu alması gerekiyor.Konseyden olumlu karar çıkarsa, konu BM Genel Kuruluna sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.Uluslararası haber ajanı Reuters, BM ülkelerinin, Filistin Yönetimi'nin 15 üyeli Güvenlik Konseyi'ni perşembe günü gibi erken bir tarihte BM'ye tam üye olmasını tavsiye eden karar taslağını oylamaya zorlamasının beklendiğini yazarken, Güvenlik Konseyi üyesi Cezayir’in salı günü geç saatlerde bu konuda tüm üyelere bir taslak metin dağıttığı kaydedildi.Böyle bir üyeliğin Filistin devletinin etkin bir şekilde tanınması anlamına geleceği vurgulanırken, Filistinliler halihazırda üye olmayan gözlemci devlet statüsünde bulunuyor.193 üyeli BM Genel Kurulu, 2012 yılında Filistin devletini fiilen tanımış olsa da BM'ye tam üye olmak için yapılacak bir başvurunun, İsrail'in müttefiki ABD'nin engelleyebileceği Güvenlik Konseyi ve ardından Genel Kurul'un en az üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor.Filistin'in üyelik başvurusuFilistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında ‘gözlemci statüsü’ almıştı.Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini ‘Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne’ iletmişti.BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/abd-bmye-tam-uyelik-filistinlilere-devlet-kurma-konusunda-yardimci-olmayacak-1082848758.html
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israil, israil-filistin, filistin, filistin sorunu, filistin yönetimi, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, ortadoğu
israil, israil-filistin, filistin, filistin sorunu, filistin yönetimi, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, ortadoğu

BMGK'de Filistin'in Birleşmiş Milletler’e tam üyeliği oylanacak

10:07 17.04.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISSABD New York Birleşmiş Milletler Binası
ABD New York Birleşmiş Milletler Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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ABD ve İsrail’in engellerine rağmen Cezayir’in hazırladığı Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı, 18 Nisan’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Filistin toplantısında oylanacak.
ABD ve İsrail’in engellerine rağmen Cezayir’in hazırladığı Filistin'in BM'ye tam üyeliğine ilişkin karar tasarısı, 18 Nisan’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Filistin toplantısında oylanacak.
Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, karar tasarısının Arap Grubu adına Cezayir tarafından hazırlandığını bildirdi.
Karar tasarısı metninde, "BM Genel Kurulu'na Filistin'in tam üye olarak kabul edilmesi tavsiye edilir" ifadesi yer alırken, tasarının 18 Nisan'da BMGK'de düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Filistin toplantısında oylanması bekleniyor.

ABD veto sinyali verdi

Ancak, ABD yönetimi üyelik gündeme geldiğinde veto sinyali vermişti.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, ABD'nin konuya ilişkin tutumunun değişmediğini belirterek, "Filistin'in tam üyeliği hususunun, İsrail ve Filistinliler arasında müzakere edilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Karar tasarısının geçmesi için 15 üyeli BMGK'de 5 daimi üyenin veto yetkisini kullanmaması ve tasarının 9 evet oyu alması gerekiyor.
Konseyden olumlu karar çıkarsa, konu BM Genel Kuruluna sevk ediliyor. 193 üyeli BM Genel Kurulunda da üyeliğin onaylanması için oyların 3'te 2'sinin alınması gerekiyor.
Uluslararası haber ajanı Reuters, BM ülkelerinin, Filistin Yönetimi'nin 15 üyeli Güvenlik Konseyi'ni perşembe günü gibi erken bir tarihte BM'ye tam üye olmasını tavsiye eden karar taslağını oylamaya zorlamasının beklendiğini yazarken, Güvenlik Konseyi üyesi Cezayir’in salı günü geç saatlerde bu konuda tüm üyelere bir taslak metin dağıttığı kaydedildi.
Böyle bir üyeliğin Filistin devletinin etkin bir şekilde tanınması anlamına geleceği vurgulanırken, Filistinliler halihazırda üye olmayan gözlemci devlet statüsünde bulunuyor.
193 üyeli BM Genel Kurulu, 2012 yılında Filistin devletini fiilen tanımış olsa da BM'ye tam üye olmak için yapılacak bir başvurunun, İsrail'in müttefiki ABD'nin engelleyebileceği Güvenlik Konseyi ve ardından Genel Kurul'un en az üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor.

Filistin'in üyelik başvurusu

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak bu müracaat, BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında ‘gözlemci statüsü’ almıştı.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.
Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.
BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini ‘Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne’ iletmişti.
BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.
ABD BM DAimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
DÜNYA
ABD: BM'ye tam üyelik Filistinlilere devlet kurma konusunda yardımcı olmayacak
07:13
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