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Belediyeye ait araçların parçaları kayıp: 'Parçalanıp satılmışlar'
Belediyeye ait araçların parçaları kayıp: 'Parçalanıp satılmışlar'
Sputnik Türkiye
Ağrı'nın Patnos ilçesinde zabıta ekipleri, belediyeye ait araçların parçalanarak satıldığının tespit edilmesi üzerine ilçedeki hurdacılarda arama yaptı. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T13:44+0300
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ağrı
patnos
iş makinesi
kamyonet
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Patnos’ta 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını oyların yüzde 38.15'ini alıp belediye başkanı seçilen AK Parti adayı Abdulhalik Taşkın, göreve başladı. DEM Parti'den belediye yönetimini devralan Taşkın, yaptığı incelemede belediyeye ait araçların parçalanarak motor, lastik ve yedek parçalarının satıldığını belirledi.Söz konusu olaya ilişkin ekipler, ellerinde araçlardan sökülen parçaların listeleriyle incelemede bulundu. Parçaları satılan iş makinesi, kamyonet, tanker ve cenaze aracı belediyeye ait parklara çekildi.Zabıta ekipleri, ilçedeki hurdacıları tek tek dolaşarak belediyeye ait araçların parçalarını aradı.Patnos Belediye Başkanı Taşkın, "Belediyemize ait araçların parçalanarak motorları, lastikleri ve yedek parçalarının satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, hurdacılara yönelik denetim ve arama çalışmaları yapmaya başladı. Bu durum kabul edilemez. Bu araçlar bu memlekete hizmet vermek için var. Bu durum, son derece üzücü ve kötü. Konunun takipçisi olacağım ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağmayacağım" dedi.
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ağrı, patnos, iş makinesi, kamyonet, tanker, hurda, hurdacı, ak parti, dem parti
ağrı, patnos, iş makinesi, kamyonet, tanker, hurda, hurdacı, ak parti, dem parti

Belediyeye ait araçların parçaları kayıp: 'Parçalanıp satılmışlar'

13:44 18.04.2024 (güncellendi: 14:08 18.04.2024)
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© AP Photo / Rahmat Gul
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde zabıta ekipleri, belediyeye ait araçların parçalanarak satıldığının tespit edilmesi üzerine ilçedeki hurdacılarda arama yaptı.
Patnos’ta 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığını oyların yüzde 38.15'ini alıp belediye başkanı seçilen AK Parti adayı Abdulhalik Taşkın, göreve başladı. DEM Parti'den belediye yönetimini devralan Taşkın, yaptığı incelemede belediyeye ait araçların parçalanarak motor, lastik ve yedek parçalarının satıldığını belirledi.
Söz konusu olaya ilişkin ekipler, ellerinde araçlardan sökülen parçaların listeleriyle incelemede bulundu. Parçaları satılan iş makinesi, kamyonet, tanker ve cenaze aracı belediyeye ait parklara çekildi.
Zabıta ekipleri, ilçedeki hurdacıları tek tek dolaşarak belediyeye ait araçların parçalarını aradı.
Patnos Belediye Başkanı Taşkın, "Belediyemize ait araçların parçalanarak motorları, lastikleri ve yedek parçalarının satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, hurdacılara yönelik denetim ve arama çalışmaları yapmaya başladı. Bu durum kabul edilemez. Bu araçlar bu memlekete hizmet vermek için var. Bu durum, son derece üzücü ve kötü. Konunun takipçisi olacağım ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağmayacağım" dedi.
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