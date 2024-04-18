https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/imfden-turkiye-icin-enflasyon-tahmini-dolar-99-tlyi-asabilir-1082894327.html
IMF'den Türkiye için enflasyon tahmini: 'Dolar 99 TL'yi aşabilir'
IMF'den Türkiye için enflasyon tahmini: 'Dolar 99 TL'yi aşabilir'
Sputnik Türkiye
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine dair tahminlerini açıkladı. Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, IMF'nin dolar kuru, enflasyon ve büyüme... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T11:01+0300
2024-04-18T11:01+0300
2024-04-18T11:11+0300
ekonomi
enflasyonla topyekün mücadele
enflasyon
gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)
gsyih
dolar
dolar/tl
1 dolar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082894687_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b11d5153cd609eb71349db7a8694366e.jpg
IMF, veri tabanında bir kur tahminine yer vermese de TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ortalama dolar kuru beklentisi hesaplanabiliyor. Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'nin 2023'te 26.3 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH), 2024'te 41.5 trilyon TL'ye, 2025'te 58.2 trilyon TL'ye, 2026'da 72.7 trilyon TL'ye, 2027'de 88 trilyon TL'ye, 2028'de 106.2 trilyon TL'ye ve 2029'da 127.9 trilyon TL'ye yükselmesi bekleniyor.99 TL'yi aşabilirIMF'nin yıllara göre dolar tahmini şöyle;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyonun-dusurulmesi-oncelikli-hedefimiz-1082893064.html
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enflasyonla topyekün mücadele, enflasyon, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), gsyih, dolar, dolar/tl, 1 dolar
enflasyonla topyekün mücadele, enflasyon, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), gsyih, dolar, dolar/tl, 1 dolar
IMF'den Türkiye için enflasyon tahmini: 'Dolar 99 TL'yi aşabilir'
11:01 18.04.2024 (güncellendi: 11:11 18.04.2024)
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine dair tahminlerini açıkladı. Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, IMF'nin dolar kuru, enflasyon ve büyüme tahminleri yer alırken; TL'nin dolar karşısında ciddi bir değer kaybına uğrama olasılığının olduğu verilere yansıdı.
IMF, veri tabanında bir kur tahminine yer vermese de TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ortalama dolar kuru beklentisi hesaplanabiliyor. Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'nin 2023'te 26.3 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH), 2024'te 41.5 trilyon TL'ye, 2025'te 58.2 trilyon TL'ye, 2026'da 72.7 trilyon TL'ye, 2027'de 88 trilyon TL'ye, 2028'de 106.2 trilyon TL'ye ve 2029'da 127.9 trilyon TL'ye yükselmesi bekleniyor.
IMF'nin yıllara göre dolar tahmini şöyle;