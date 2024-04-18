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IMF'den Türkiye için enflasyon tahmini: 'Dolar 99 TL'yi aşabilir'
IMF'den Türkiye için enflasyon tahmini: 'Dolar 99 TL'yi aşabilir'
Sputnik Türkiye
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine dair tahminlerini açıkladı. Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, IMF'nin dolar kuru, enflasyon ve büyüme... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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IMF, veri tabanında bir kur tahminine yer vermese de TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ortalama dolar kuru beklentisi hesaplanabiliyor. Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'nin 2023'te 26.3 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH), 2024'te 41.5 trilyon TL'ye, 2025'te 58.2 trilyon TL'ye, 2026'da 72.7 trilyon TL'ye, 2027'de 88 trilyon TL'ye, 2028'de 106.2 trilyon TL'ye ve 2029'da 127.9 trilyon TL'ye yükselmesi bekleniyor.99 TL'yi aşabilirIMF'nin yıllara göre dolar tahmini şöyle;
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enflasyonla topyekün mücadele, enflasyon, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), gsyih, dolar, dolar/tl, 1 dolar

IMF'den Türkiye için enflasyon tahmini: 'Dolar 99 TL'yi aşabilir'

11:01 18.04.2024 (güncellendi: 11:11 18.04.2024)
© AFP 2023 / OZAN KOSEDolar/TL
Dolar/TL - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine dair tahminlerini açıkladı. Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, IMF'nin dolar kuru, enflasyon ve büyüme tahminleri yer alırken; TL'nin dolar karşısında ciddi bir değer kaybına uğrama olasılığının olduğu verilere yansıdı.
IMF, veri tabanında bir kur tahminine yer vermese de TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ortalama dolar kuru beklentisi hesaplanabiliyor. Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'nin 2023'te 26.3 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH), 2024'te 41.5 trilyon TL'ye, 2025'te 58.2 trilyon TL'ye, 2026'da 72.7 trilyon TL'ye, 2027'de 88 trilyon TL'ye, 2028'de 106.2 trilyon TL'ye ve 2029'da 127.9 trilyon TL'ye yükselmesi bekleniyor.

99 TL'yi aşabilir

IMF'nin yıllara göre dolar tahmini şöyle;
2024'te 37,24
2025'te 52,57
2026'da 62,97
2027'de 73,54
2028'de 85,48
2029'da 99,44
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