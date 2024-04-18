IMF'den Türkiye için enflasyon tahmini: 'Dolar 99 TL'yi aşabilir'

IMF, veri tabanında bir kur tahminine yer vermese de TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ortalama dolar kuru beklentisi hesaplanabiliyor. Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'nin 2023'te 26.3 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH), 2024'te 41.5 trilyon TL'ye, 2025'te 58.2 trilyon TL'ye, 2026'da 72.7 trilyon TL'ye, 2027'de 88 trilyon TL'ye, 2028'de 106.2 trilyon TL'ye ve 2029'da 127.9 trilyon TL'ye yükselmesi bekleniyor.