https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/bakan-bolat-acikladi-besiktastaki-yanginda-olenlerin-ailelerine-145-milyon-liralik-destek-1082886359.html

Bakan Bolat açıkladı: Beşiktaş'taki yangında ölenlerin ailelerine 14.5 milyon liralık destek

Bakan Bolat açıkladı: Beşiktaş'taki yangında ölenlerin ailelerine 14.5 milyon liralık destek

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki iş yerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik Türkiye Odalar ve Borsalar... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T01:35+0300

2024-04-18T01:35+0300

2024-04-18T01:35+0300

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Nisan'da Ankara'da TOBB ile deprem bölgesi için gerçekleştirdikleri "e-Birliktelik Kampanyası"nın tanıtımında, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi ile birlikte Beşiktaş'ta bir iş yerinde tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 emekçinin ailelerine yönelik yardım kampanyası başlattığını anımsattı.Kampanya kapsamında biriken 14 milyon 500 bin lira tutarındaki yardımın İstanbul Valiliğine teslim edildiğini bildiren Bolat," Valiliğimiz acılı ailelere eşit miktarda bu yardımı hemen dağıtacaktır. 29 emekçimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine sabrı cemil yüce Allah'tan dilerken, topladığımız bu desteğin mağdur ailelerin acılarını bir nebze olsun azaltmaya vesile olmasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.Bolat, söz konusu olayda sorumluluğun unutturulmaya çalışıldığını aktararak, şunları kaydetti:

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