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İBB'den Beşiktaş'taki yangına ilişkin 'hızlı taramayla bina tespiti raporu'
İBB'den Beşiktaş'taki yangına ilişkin 'hızlı taramayla bina tespiti raporu'
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta yanan gece kulübüne ilişkin "hızlı taramayla bina tespiti raporu" hazırlandı. Raporda, "İncelemeye tabi tutulan 2 bodrum kat + zemin kat +... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T00:12+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının meydana geldiği bina için "hızlı taramayla bina tespiti raporu" hazırladı.Ekipler tarafından 2 Nisan'daki yangının yaşandığı Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada inceleme yapıldı.İncelemenin sonucunda hazırlanan raporda, "İncelemeye tabi tutulan 2 bodrum kat + zemin kat + 12 normal kat nitelikli binanın kot farkından dolayı bodrum katları kısmi olarak açığa çıkmakta olup, yangından 2. bodrum katta bulunan 3 kolonun etkilendiği görülmüştür" ifadesine yer verildi.Yapıda yangına bağlı olarak gözle görülür statik sistemi etkileyen bir hasar gözlemlenmediği aktarılan raporda, "Söz konusu yapının deprem güvenlik oranına karşılık 'E sınıfı ile çok yüksek risk seviyesi'nde olduğu tespit edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.'Binadan acil bir şekilde karot alınmalı'İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Öğretim Üyesi Sinan Cansız, yaptığı açıklamada, hızlı tarama sistemiyle binaların mevcut durumunun karot alınmadan tespitinin yapıldığını söyledi.Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangının ardından binada inceleme yapıldığını belirten Cansız, "Beşiktaş'taki binaya çok yüksek risk (E sınıfı binaların puan karşılığı 0-25) verilmiştir. İBB hızlı tarama verilerine göre, bina yangın öncesinde bile çok riskli sınıfındadır. Ayrıca yangının bodrum katlarda kolonlara hasar verdiği ve riskin daha da arttığı belirlenmiştir. Binadan acil bir şekilde karot alınarak güvenliğinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait yönergelere göre tahkik edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/29-kisiye-mezar-olan-gece-kulubu-yangini-icin-beklenen-rapor-cikti-alevler-nasil-buyudu-1082776363.html
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beşiktaş, beşiktaş, yangın, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) şehir tiyatroları

İBB'den Beşiktaş'taki yangına ilişkin 'hızlı taramayla bina tespiti raporu'

00:12 17.04.2024 (güncellendi: 01:37 17.04.2024)
© İHA / GAMZE ŞENYİĞİTİstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını
İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© İHA / GAMZE ŞENYİĞİT
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İstanbul Beşiktaş'ta yanan gece kulübüne ilişkin "hızlı taramayla bina tespiti raporu" hazırlandı. Raporda, "İncelemeye tabi tutulan 2 bodrum kat + zemin kat + 12 normal kat nitelikli binanın kot farkından dolayı bodrum katları kısmi olarak açığa çıkmakta olup, yangından 2. bodrum katta bulunan 3 kolonun etkilendiği görülmüştür" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının meydana geldiği bina için "hızlı taramayla bina tespiti raporu" hazırladı.
Ekipler tarafından 2 Nisan'daki yangının yaşandığı Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada inceleme yapıldı.
İncelemenin sonucunda hazırlanan raporda, "İncelemeye tabi tutulan 2 bodrum kat + zemin kat + 12 normal kat nitelikli binanın kot farkından dolayı bodrum katları kısmi olarak açığa çıkmakta olup, yangından 2. bodrum katta bulunan 3 kolonun etkilendiği görülmüştür" ifadesine yer verildi.
Yapıda yangına bağlı olarak gözle görülür statik sistemi etkileyen bir hasar gözlemlenmediği aktarılan raporda, "Söz konusu yapının deprem güvenlik oranına karşılık 'E sınıfı ile çok yüksek risk seviyesi'nde olduğu tespit edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

'Binadan acil bir şekilde karot alınmalı'

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Öğretim Üyesi Sinan Cansız, yaptığı açıklamada, hızlı tarama sistemiyle binaların mevcut durumunun karot alınmadan tespitinin yapıldığını söyledi.
Beşiktaş'ta gece kulübündeki yangının ardından binada inceleme yapıldığını belirten Cansız, "Beşiktaş'taki binaya çok yüksek risk (E sınıfı binaların puan karşılığı 0-25) verilmiştir. İBB hızlı tarama verilerine göre, bina yangın öncesinde bile çok riskli sınıfındadır. Ayrıca yangının bodrum katlarda kolonlara hasar verdiği ve riskin daha da arttığı belirlenmiştir. Binadan acil bir şekilde karot alınarak güvenliğinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait yönergelere göre tahkik edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta eğlence merkezinde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
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