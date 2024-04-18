https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/afaddan-tokattaki-depreme-iliskin-aciklama-can-kaybi-bulunmamaktadir-1082920690.html
AFAD'dan Tokat'taki depreme ilişkin açıklama: Can kaybı bulunmamaktadır
AFAD'dan Tokat'taki depreme ilişkin açıklama: Can kaybı bulunmamaktadır
Sputnik Türkiye
Tokat'ta 5.6 büyüklüğündeki depremde son duruma ilişkin açıklama yapan AFAD, Yozgat ve Tokat'taki 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne 231 ihbarın geldiğini, can... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T21:07+0300
2024-04-18T21:07+0300
2024-04-18T21:11+0300
afad
deprem
türkiye
tokat
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, saat 18.11'de Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde depremle ilgili açıklama yaptı.Tokat ve Yozgat'ta il AFAD, jandarma, emniyet ve diğer görevli personelle saha taramaları yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Yozgat ve Tokat'a, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 helikopter, Jandarma Genel Komutanlığından ise 1 İHA sevk edildiği bildirilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-56-buyuklugunde-deprem-1082914735.html
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AFAD'dan Tokat'taki depreme ilişkin açıklama: Can kaybı bulunmamaktadır
21:07 18.04.2024 (güncellendi: 21:11 18.04.2024)
Tokat'ta 5.6 büyüklüğündeki depremde son duruma ilişkin açıklama yapan AFAD, Yozgat ve Tokat'taki 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne 231 ihbarın geldiğini, can kaybının bulunmadığını duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, saat 18.11'de Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde depremle ilgili açıklama yaptı.
Tokat ve Yozgat'ta il AFAD, jandarma, emniyet ve diğer görevli personelle saha taramaları yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yozgat ve Tokat'taki 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne toplam 231 ihbar gelmiştir. Can kaybı bulunmamaktadır. Tokat ilimizde; 2 konut, 5 ahır ve 2 minare hasar almıştır. Sivas, Samsun, Erzurum, Çorum ve Amasya AFAD ekipleri sevk edilmiştir. Yozgat ilimizde; 2 katlı bir bina yıkılmış, 8 köyde küçük çaplı hasarlar meydana gelmiştir. Ankara, Çankırı, Kayseri, Amasya, Nevşehir ve Kırıkkale AFAD ekipleri sevk edilmiştir."
Yozgat ve Tokat'a, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 helikopter, Jandarma Genel Komutanlığından ise 1 İHA sevk edildiği bildirilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği ifade edildi.