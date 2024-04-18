https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/afaddan-tokattaki-depreme-iliskin-aciklama-can-kaybi-bulunmamaktadir-1082920690.html

AFAD'dan Tokat'taki depreme ilişkin açıklama: Can kaybı bulunmamaktadır

AFAD'dan Tokat'taki depreme ilişkin açıklama: Can kaybı bulunmamaktadır

Sputnik Türkiye

Tokat'ta 5.6 büyüklüğündeki depremde son duruma ilişkin açıklama yapan AFAD, Yozgat ve Tokat'taki 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne 231 ihbarın geldiğini, can... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T21:07+0300

2024-04-18T21:07+0300

2024-04-18T21:11+0300

afad

deprem

türkiye

tokat

yozgat

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, saat 18.11'de Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde depremle ilgili açıklama yaptı.Tokat ve Yozgat'ta il AFAD, jandarma, emniyet ve diğer görevli personelle saha taramaları yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Yozgat ve Tokat'a, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 helikopter, Jandarma Genel Komutanlığından ise 1 İHA sevk edildiği bildirilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-56-buyuklugunde-deprem-1082914735.html

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