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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/zaharova-bmnin-zaporojye-ngs-ve-buca-sorusturmasina-iliskin-aciklamalari-celiskili-1082846251.html
Zaharova: BM'nin Zaporojye NGS ve Buça soruşturmasına ilişkin açıklamaları çelişkili
Zaharova: BM'nin Zaporojye NGS ve Buça soruşturmasına ilişkin açıklamaları çelişkili
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM'nin Zaporojye NGS’ye yönelik saldırı ve Buça soruşturmasına ilişkin açıklamalarının çelişkilerle dolu olduğunu... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T01:40+0300
2024-04-17T01:40+0300
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler’in (BM) Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve Buça'da yaşananların soruşturulmasına ilişkin açıklamalarındaki çelişkilere dikkat çekti.Zaharova, “Peki ya BM sözcüsü ve Genel Sekreterlik Ofisinin iki yıl önce Buça'ya ilişkin vardığı sonuçlar? 7 Nisan 2022'deki brifingde Stephane Dujarric'in şunları söylediğini hatırlatmak istiyorum: ‘Şeffaf bir soruşturma görmek istiyoruz. BM sistemi içerisinde çok ciddi suç sayılabilecek olaylara ilişkin hesap verebilirliği sağlayacak mekanizmalar bulunuyor. Bu mekanizmalar çalışıyor.’ Peki mekanizmalar çalışıyor mu, yoksa yetkileri mi yok?” ifadelerine yer verdi.Zaharova ayrıca, BM Sözcüsü Stephane Dujarric'in, ‘BM’nin Zaporojye NGS’yi tam olarak kimin bombaladığını belirlemeye yönelik kriminalistik imkanlara ve yetkiye sahip olmadığı’ şeklindeki açıklamasına dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rogov-zelenskiy-uaeanin-zaporojye-ngsye-iliskin-guvenlik-ilkelerini-umursamiyor-1082809728.html
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mariya zaharova, rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi, zaporojye
mariya zaharova, rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi, zaporojye

Zaharova: BM'nin Zaporojye NGS ve Buça soruşturmasına ilişkin açıklamaları çelişkili

01:40 17.04.2024
© Sputnik / Сергей БобылевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM'nin Zaporojye NGS’ye yönelik saldırı ve Buça soruşturmasına ilişkin açıklamalarının çelişkilerle dolu olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler’in (BM) Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve Buça'da yaşananların soruşturulmasına ilişkin açıklamalarındaki çelişkilere dikkat çekti.
Zaharova, “Peki ya BM sözcüsü ve Genel Sekreterlik Ofisinin iki yıl önce Buça'ya ilişkin vardığı sonuçlar? 7 Nisan 2022'deki brifingde Stephane Dujarric'in şunları söylediğini hatırlatmak istiyorum: ‘Şeffaf bir soruşturma görmek istiyoruz. BM sistemi içerisinde çok ciddi suç sayılabilecek olaylara ilişkin hesap verebilirliği sağlayacak mekanizmalar bulunuyor. Bu mekanizmalar çalışıyor.’ Peki mekanizmalar çalışıyor mu, yoksa yetkileri mi yok?” ifadelerine yer verdi.
Zaharova ayrıca, BM Sözcüsü Stephane Dujarric'in, ‘BM’nin Zaporojye NGS’yi tam olarak kimin bombaladığını belirlemeye yönelik kriminalistik imkanlara ve yetkiye sahip olmadığı’ şeklindeki açıklamasına dikkat çekti.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
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