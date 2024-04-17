https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/zaharova-bmnin-zaporojye-ngs-ve-buca-sorusturmasina-iliskin-aciklamalari-celiskili-1082846251.html

Zaharova: BM'nin Zaporojye NGS ve Buça soruşturmasına ilişkin açıklamaları çelişkili

Zaharova: BM'nin Zaporojye NGS ve Buça soruşturmasına ilişkin açıklamaları çelişkili

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM'nin Zaporojye NGS’ye yönelik saldırı ve Buça soruşturmasına ilişkin açıklamalarının çelişkilerle dolu olduğunu... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T01:40+0300

2024-04-17T01:40+0300

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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler’in (BM) Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve Buça'da yaşananların soruşturulmasına ilişkin açıklamalarındaki çelişkilere dikkat çekti.Zaharova, “Peki ya BM sözcüsü ve Genel Sekreterlik Ofisinin iki yıl önce Buça'ya ilişkin vardığı sonuçlar? 7 Nisan 2022'deki brifingde Stephane Dujarric'in şunları söylediğini hatırlatmak istiyorum: ‘Şeffaf bir soruşturma görmek istiyoruz. BM sistemi içerisinde çok ciddi suç sayılabilecek olaylara ilişkin hesap verebilirliği sağlayacak mekanizmalar bulunuyor. Bu mekanizmalar çalışıyor.’ Peki mekanizmalar çalışıyor mu, yoksa yetkileri mi yok?” ifadelerine yer verdi.Zaharova ayrıca, BM Sözcüsü Stephane Dujarric'in, ‘BM’nin Zaporojye NGS’yi tam olarak kimin bombaladığını belirlemeye yönelik kriminalistik imkanlara ve yetkiye sahip olmadığı’ şeklindeki açıklamasına dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rogov-zelenskiy-uaeanin-zaporojye-ngsye-iliskin-guvenlik-ilkelerini-umursamiyor-1082809728.html

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mariya zaharova, rusya, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi, zaporojye