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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rogov-zelenskiy-uaeanin-zaporojye-ngsye-iliskin-guvenlik-ilkelerini-umursamiyor-1082809728.html
Rogov: Zelenskiy, UAEA’nın Zaporojye NGS’ye ilişkin güvenlik ilkelerini umursamıyor
Rogov: Zelenskiy, UAEA’nın Zaporojye NGS’ye ilişkin güvenlik ilkelerini umursamıyor
Sputnik Türkiye
Zaporojye Bölgesi’nde ‘Rusya ile birlikteyiz’ adlı toplumsal hareketinin lideri ve Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T09:01+0300
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Rogov, Sputnik’e açıklamasında, UAEA Direktörü Rafael Mariano Grossi’nin, Zaporojye NGS’ye yapılan son saldırıların, kendisinin tesis ile ilgili oluşturduğu 5 güvenlik ilkesinden birini ihlal ettiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Rogov, “Grossi, Zaporojye NGS ile ilgili en az on güvenlik ilkesi veya kuralı ortaya koysa da Zelenskiy'in umurunda olmaz. Zaten son iki yıldır bunu yapıyor” ifadesini kullandı.Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıların arkasında Vladimir Zelenskiy rejimi ve Ukraynalı militanların durduğunu kabul edinceye kadar saldırıların devam edeceğini kaydeden Rogov, “Aksi takdirde UAEA’nın tüm açıklamaları palyaçoluk ve ikiyüzlülükten başka bir şey değil” dedi.Grossi’nin güvenlik planı beş ilkeden oluşuyor: nükleer santrale ağır askeri teçhizat ve askeri personelin yerleştirilmesi yasak; santral arazisinden ve santrale yönelik ateş edilmesi yasak; güvenliğin sağlanması; tüm dış elektrik hatların korunması; bu ilkelere uyulduğunun kontrol edilmesi.Daha önce Zaporojye NGS’nin basın servisi, Ukrayna ordusunun 7, 8 ve 10 Nisan tarihlerinde santrale yönelik İHA saldırıları gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Son saldırı sırasında, dünyanın tek tam ölçekli reaktör simülatörünün bulunduğu santralin eğitim merkezinin bulunduğu binaya saldırıldığı belirtilmişti.UAEA Başkanı Grossi, BMGK'yi, Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik ihlaller konusunda uyardıUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'nın doğusundaki Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik ihlallere ve olası tehlikelere dikkati çekmişti.New York'ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine, Rusya ile Ukrayna'nın savaştığı bölgelerde bulunan nükleer santrallerin durumu hakkında bilgilendirme yapan Grossi, Rusya'nın kontrolündeki bölgede bulunan Zaporojye NGS’ye, 7 Nisan Pazar günü, kasım 2022'den sonra ilk saldırının gerçekleştiğini belirtirken, bu saldırıların "olası bir nükleer kaza yaşanma riskini ciddi oranda artırdığını" söyledi.Grossi, "Yapıya verilen hasar yüzeysel olsa da saldırı, başarılı bir şekilde hedef alınması açısından çok tehlikeli bir emsal oluşturuyor" dedi.UAEA Başkanı Grossi, bu doğrudan hedef almanın dışında, ana reaktörün çok yakınında iki saldırı daha gerçekleştiğini ve "bu pervasız saldırılara derhal son verilmesi gerektiğini" belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/zaporojye-saldirilarini-destekleyen-ve-sponsorluk-yapan-bati-rusyayi-tuzaga-cekmeye-calisiyor-1082701984.html
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Rogov: Zelenskiy, UAEA’nın Zaporojye NGS’ye ilişkin güvenlik ilkelerini umursamıyor

09:01 16.04.2024
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye Nükleer Güç Santrali
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Zaporojye Bölgesi’nde ‘Rusya ile birlikteyiz’ adlı toplumsal hareketinin lideri ve Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Zelenskiy’in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) ilişkin güvenlik ilkelerine önem vermediğini belirtti.
Rogov, Sputnik’e açıklamasında, UAEA Direktörü Rafael Mariano Grossi’nin, Zaporojye NGS’ye yapılan son saldırıların, kendisinin tesis ile ilgili oluşturduğu 5 güvenlik ilkesinden birini ihlal ettiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Rogov, “Grossi, Zaporojye NGS ile ilgili en az on güvenlik ilkesi veya kuralı ortaya koysa da Zelenskiy'in umurunda olmaz. Zaten son iki yıldır bunu yapıyor” ifadesini kullandı.
Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıların arkasında Vladimir Zelenskiy rejimi ve Ukraynalı militanların durduğunu kabul edinceye kadar saldırıların devam edeceğini kaydeden Rogov, “Aksi takdirde UAEA’nın tüm açıklamaları palyaçoluk ve ikiyüzlülükten başka bir şey değil” dedi.
Grossi’nin güvenlik planı beş ilkeden oluşuyor: nükleer santrale ağır askeri teçhizat ve askeri personelin yerleştirilmesi yasak; santral arazisinden ve santrale yönelik ateş edilmesi yasak; güvenliğin sağlanması; tüm dış elektrik hatların korunması; bu ilkelere uyulduğunun kontrol edilmesi.
Daha önce Zaporojye NGS’nin basın servisi, Ukrayna ordusunun 7, 8 ve 10 Nisan tarihlerinde santrale yönelik İHA saldırıları gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
Son saldırı sırasında, dünyanın tek tam ölçekli reaktör simülatörünün bulunduğu santralin eğitim merkezinin bulunduğu binaya saldırıldığı belirtilmişti.

UAEA Başkanı Grossi, BMGK'yi, Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik ihlaller konusunda uyardı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'nın doğusundaki Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik ihlallere ve olası tehlikelere dikkati çekmişti.
New York'ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine, Rusya ile Ukrayna'nın savaştığı bölgelerde bulunan nükleer santrallerin durumu hakkında bilgilendirme yapan Grossi, Rusya'nın kontrolündeki bölgede bulunan Zaporojye NGS’ye, 7 Nisan Pazar günü, kasım 2022'den sonra ilk saldırının gerçekleştiğini belirtirken, bu saldırıların "olası bir nükleer kaza yaşanma riskini ciddi oranda artırdığını" söyledi.
Grossi, "Yapıya verilen hasar yüzeysel olsa da saldırı, başarılı bir şekilde hedef alınması açısından çok tehlikeli bir emsal oluşturuyor" dedi.
UAEA Başkanı Grossi, bu doğrudan hedef almanın dışında, ana reaktörün çok yakınında iki saldırı daha gerçekleştiğini ve "bu pervasız saldırılara derhal son verilmesi gerektiğini" belirtti.
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
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