https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rogov-zelenskiy-uaeanin-zaporojye-ngsye-iliskin-guvenlik-ilkelerini-umursamiyor-1082809728.html

Rogov: Zelenskiy, UAEA’nın Zaporojye NGS’ye ilişkin güvenlik ilkelerini umursamıyor

Rogov: Zelenskiy, UAEA’nın Zaporojye NGS’ye ilişkin güvenlik ilkelerini umursamıyor

Sputnik Türkiye

Zaporojye Bölgesi’nde ‘Rusya ile birlikteyiz’ adlı toplumsal hareketinin lideri ve Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T09:01+0300

2024-04-16T09:01+0300

2024-04-16T09:01+0300

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Rogov, Sputnik’e açıklamasında, UAEA Direktörü Rafael Mariano Grossi’nin, Zaporojye NGS’ye yapılan son saldırıların, kendisinin tesis ile ilgili oluşturduğu 5 güvenlik ilkesinden birini ihlal ettiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Rogov, “Grossi, Zaporojye NGS ile ilgili en az on güvenlik ilkesi veya kuralı ortaya koysa da Zelenskiy'in umurunda olmaz. Zaten son iki yıldır bunu yapıyor” ifadesini kullandı.Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıların arkasında Vladimir Zelenskiy rejimi ve Ukraynalı militanların durduğunu kabul edinceye kadar saldırıların devam edeceğini kaydeden Rogov, “Aksi takdirde UAEA’nın tüm açıklamaları palyaçoluk ve ikiyüzlülükten başka bir şey değil” dedi.Grossi’nin güvenlik planı beş ilkeden oluşuyor: nükleer santrale ağır askeri teçhizat ve askeri personelin yerleştirilmesi yasak; santral arazisinden ve santrale yönelik ateş edilmesi yasak; güvenliğin sağlanması; tüm dış elektrik hatların korunması; bu ilkelere uyulduğunun kontrol edilmesi.Daha önce Zaporojye NGS’nin basın servisi, Ukrayna ordusunun 7, 8 ve 10 Nisan tarihlerinde santrale yönelik İHA saldırıları gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Son saldırı sırasında, dünyanın tek tam ölçekli reaktör simülatörünün bulunduğu santralin eğitim merkezinin bulunduğu binaya saldırıldığı belirtilmişti.UAEA Başkanı Grossi, BMGK'yi, Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik ihlaller konusunda uyardıUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'nın doğusundaki Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik ihlallere ve olası tehlikelere dikkati çekmişti.New York'ta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine, Rusya ile Ukrayna'nın savaştığı bölgelerde bulunan nükleer santrallerin durumu hakkında bilgilendirme yapan Grossi, Rusya'nın kontrolündeki bölgede bulunan Zaporojye NGS’ye, 7 Nisan Pazar günü, kasım 2022'den sonra ilk saldırının gerçekleştiğini belirtirken, bu saldırıların "olası bir nükleer kaza yaşanma riskini ciddi oranda artırdığını" söyledi.Grossi, "Yapıya verilen hasar yüzeysel olsa da saldırı, başarılı bir şekilde hedef alınması açısından çok tehlikeli bir emsal oluşturuyor" dedi.UAEA Başkanı Grossi, bu doğrudan hedef almanın dışında, ana reaktörün çok yakınında iki saldırı daha gerçekleştiğini ve "bu pervasız saldırılara derhal son verilmesi gerektiğini" belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/zaporojye-saldirilarini-destekleyen-ve-sponsorluk-yapan-bati-rusyayi-tuzaga-cekmeye-calisiyor-1082701984.html

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