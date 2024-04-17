https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/reisi-genis-kapsamli-bir-saldiri-yapmis-olsaydik-siyonist-rejimden-geriye-hicbir-sey-kalmazdi-1082855150.html

Reisi: Geniş kapsamlı bir saldırı yapmış olsaydık Siyonist rejimden geriye hiçbir şey kalmazdı

Reisi: Geniş kapsamlı bir saldırı yapmış olsaydık Siyonist rejimden geriye hiçbir şey kalmazdı

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Reisi İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun geçit törenine katılarak Ordu Günü'nü kutladı. Burada yaptığı konuşmasında Reisi, İsrail'e geniş... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T10:57+0300

2024-04-17T10:57+0300

2024-04-17T10:58+0300

dünya

iran

ibrahim reisi

israil

israil-filistin

saldırı

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079626289_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6adb9b2abbdd6f1a1f9789506b374eeb.jpg

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun geçit töreninde, "Ordu milletin yanında yer aldı ve vatanı savunmak üzere savunma için harekete geçiyor. Ordumuz toprak bütünlüğünü ve İslam inkılâbının değerlerini benimsiyor ve Allah'a iman ile ilahi kudrete dayanma özelliğiyle dünyadaki diğer ordulardan farklılaşmıştır" cümlelerini dile getirdi.İran ordusunun yetenekli-eğitimli ve askeri bilgilerinin güncelliğini koruyan bir ordu olduğunun altını çizen Reisi, ordunun en son yenilikler ve teknolojilerle donatıldığını vurguladı. Ordunun ülke otoritesinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Reisi, ayrıca bölgesel güçlerin İran ordusuna güvenebileceğini de dile getirdi.Bölge ve dünya halklarının İran ordusunun silahlı kuvvetlerinin rolününün bilincinde olduğunu vurgulayan Reisi konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Amerika'ya ve Siyonist rejime karşı direnişe ve nefrete her geçen gün daha fazla destek gördüklerini ifade eden İran Cumhurbaşkanı bu durumun milletin zaferi ve gururu anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/israil-basini-irana-nasil-karsilik-verilecegi-belirlendi-1082853241.html

iran

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, ibrahim reisi, israil, israil-filistin, saldırı, ortadoğu