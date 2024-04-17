https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/reisi-genis-kapsamli-bir-saldiri-yapmis-olsaydik-siyonist-rejimden-geriye-hicbir-sey-kalmazdi-1082855150.html
Reisi: Geniş kapsamlı bir saldırı yapmış olsaydık Siyonist rejimden geriye hiçbir şey kalmazdı
Reisi: Geniş kapsamlı bir saldırı yapmış olsaydık Siyonist rejimden geriye hiçbir şey kalmazdı
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Reisi İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun geçit törenine katılarak Ordu Günü'nü kutladı. Burada yaptığı konuşmasında Reisi, İsrail'e geniş... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T10:57+0300
2024-04-17T10:57+0300
2024-04-17T10:58+0300
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Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun geçit töreninde, "Ordu milletin yanında yer aldı ve vatanı savunmak üzere savunma için harekete geçiyor. Ordumuz toprak bütünlüğünü ve İslam inkılâbının değerlerini benimsiyor ve Allah'a iman ile ilahi kudrete dayanma özelliğiyle dünyadaki diğer ordulardan farklılaşmıştır" cümlelerini dile getirdi.İran ordusunun yetenekli-eğitimli ve askeri bilgilerinin güncelliğini koruyan bir ordu olduğunun altını çizen Reisi, ordunun en son yenilikler ve teknolojilerle donatıldığını vurguladı. Ordunun ülke otoritesinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Reisi, ayrıca bölgesel güçlerin İran ordusuna güvenebileceğini de dile getirdi.Bölge ve dünya halklarının İran ordusunun silahlı kuvvetlerinin rolününün bilincinde olduğunu vurgulayan Reisi konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Amerika'ya ve Siyonist rejime karşı direnişe ve nefrete her geçen gün daha fazla destek gördüklerini ifade eden İran Cumhurbaşkanı bu durumun milletin zaferi ve gururu anlamına geldiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/israil-basini-irana-nasil-karsilik-verilecegi-belirlendi-1082853241.html
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iran, ibrahim reisi, israil, israil-filistin, saldırı, ortadoğu
iran, ibrahim reisi, israil, israil-filistin, saldırı, ortadoğu
Reisi: Geniş kapsamlı bir saldırı yapmış olsaydık Siyonist rejimden geriye hiçbir şey kalmazdı
10:57 17.04.2024 (güncellendi: 10:58 17.04.2024)
İran Cumhurbaşkanı Reisi İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun geçit törenine katılarak Ordu Günü'nü kutladı. Burada yaptığı konuşmasında Reisi, İsrail'e geniş kapsamlı bir saldırı yapmaları halinde 'siyonist rejimden' geriye hiçbir şey kalmayacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun geçit töreninde, "Ordu milletin yanında yer aldı ve vatanı savunmak üzere savunma için harekete geçiyor. Ordumuz toprak bütünlüğünü ve İslam inkılâbının değerlerini benimsiyor ve Allah'a iman ile ilahi kudrete dayanma özelliğiyle dünyadaki diğer ordulardan farklılaşmıştır" cümlelerini dile getirdi.
İran ordusunun yetenekli-eğitimli ve askeri bilgilerinin güncelliğini koruyan bir ordu olduğunun altını çizen Reisi, ordunun en son yenilikler ve teknolojilerle donatıldığını vurguladı. Ordunun ülke otoritesinin en büyük destekçisi olduğunu belirten Reisi, ayrıca bölgesel güçlerin İran ordusuna güvenebileceğini de dile getirdi.
Bölge ve dünya halklarının İran ordusunun silahlı kuvvetlerinin rolününün bilincinde olduğunu vurgulayan Reisi konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Siyonist rejime karşı daha geniş bir saldırı yapmış olsaydık Siyonist rejimden geriye hiçbir şey kalmayacağını görürlerdi ancak Siyonist rejime karşı sınırlı ve cezalandırıcı bir eylem yapılması gerekiyordu. Bize karşı yapılanlara karşılık verilmesi gerekiyordu.Siyonist rejim tarafından topraklarımıza en ufak bir saldırı yapılması halinde şiddetli ve sert bir yanıt alacaklar.
Amerika'ya ve Siyonist rejime karşı direnişe ve nefrete her geçen gün daha fazla destek gördüklerini ifade eden İran Cumhurbaşkanı bu durumun milletin zaferi ve gururu anlamına geldiğini sözlerine ekledi.