https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/israil-basini-irana-nasil-karsilik-verilecegi-belirlendi-1082853241.html

İsrail basını: İran’a nasıl karşılık verileceği belirlendi

İsrail basını: İran’a nasıl karşılık verileceği belirlendi

Sputnik Türkiye

İsrail’in Jerusalem Post gazetesi, ordunun İran’ın saldırısına nasıl cevap vereceğini artık belirlediğini, sadece tarih konusunda henüz bir karar almadığını... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T09:24+0300

2024-04-17T09:24+0300

2024-04-17T09:24+0300

israil- filistin çatışması

israil

iran

iran devrim muhafızları

israil ordusu (idf)

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

misilleme

füze saldırısı

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Jerusalem Post’un kaynaklarına atıfla bulunduğu haberde, “İsrail ordusu, İran ve müttefiklerine nasıl misilleme yapacağına karar verdi ancak henüz tarih belirlemedi. Ayrıca gereken hazırlık çalışmalarının karmaşıklığı nedeniyle bu karar değişebilir” dendi.İran-İsrail gerilimiİsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in muhtemel saldırısına "süratli", "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt vereceklerini söylerken, İsrail’in, saldırılarını tekrarlamaya kalkması durumunda Tahran'ın bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı uyardıklarını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/israil-kapasitesini-sergilemek-icin-irani-vurabilir-1082826000.html

israil

iran

gazze

gazze şeridi

abd

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israil, iran, iran devrim muhafızları, israil ordusu (idf), ortadoğu, gazze, gazze şeridi, misilleme, füze saldırısı, abd, netanya