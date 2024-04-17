https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/israil-basini-irana-nasil-karsilik-verilecegi-belirlendi-1082853241.html
İsrail basını: İran’a nasıl karşılık verileceği belirlendi
İsrail basını: İran’a nasıl karşılık verileceği belirlendi
Sputnik Türkiye
İsrail’in Jerusalem Post gazetesi, ordunun İran’ın saldırısına nasıl cevap vereceğini artık belirlediğini, sadece tarih konusunda henüz bir karar almadığını... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T09:24+0300
2024-04-17T09:24+0300
2024-04-17T09:24+0300
israil- filistin çatışması
israil
iran
iran devrim muhafızları
israil ordusu (idf)
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
misilleme
füze saldırısı
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Jerusalem Post’un kaynaklarına atıfla bulunduğu haberde, “İsrail ordusu, İran ve müttefiklerine nasıl misilleme yapacağına karar verdi ancak henüz tarih belirlemedi. Ayrıca gereken hazırlık çalışmalarının karmaşıklığı nedeniyle bu karar değişebilir” dendi.İran-İsrail gerilimiİsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in muhtemel saldırısına "süratli", "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt vereceklerini söylerken, İsrail’in, saldırılarını tekrarlamaya kalkması durumunda Tahran'ın bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı uyardıklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/israil-kapasitesini-sergilemek-icin-irani-vurabilir-1082826000.html
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israil, iran, iran devrim muhafızları, israil ordusu (idf), ortadoğu, gazze, gazze şeridi, misilleme, füze saldırısı, abd, netanya
israil, iran, iran devrim muhafızları, israil ordusu (idf), ortadoğu, gazze, gazze şeridi, misilleme, füze saldırısı, abd, netanya
İsrail basını: İran’a nasıl karşılık verileceği belirlendi
İsrail’in Jerusalem Post gazetesi, ordunun İran’ın saldırısına nasıl cevap vereceğini artık belirlediğini, sadece tarih konusunda henüz bir karar almadığını iddia etti.
Jerusalem Post’un kaynaklarına atıfla bulunduğu haberde, “İsrail ordusu, İran ve müttefiklerine nasıl misilleme yapacağına karar verdi ancak henüz tarih belirlemedi. Ayrıca gereken hazırlık çalışmalarının karmaşıklığı nedeniyle bu karar değişebilir” dendi.
İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.
İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.
İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.
İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı açık ve etkili şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in muhtemel saldırısına "süratli", "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt vereceklerini söylerken, İsrail’in, saldırılarını tekrarlamaya kalkması durumunda Tahran'ın bir sonraki eyleminin kesin, hızlı ve kapsamlı olacağı konusunda Beyaz Saray'ı uyardıklarını ifade etti.