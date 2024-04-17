https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/iyi-parti-saglik-politikalari-baskani-taner-demirer-partisinden-istifa-etti-1082867609.html

İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer partisinden istifa etti

İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer partisinden istifa etti

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer partisinden istifa ettiğini açıkladı. Demirer "Canla başla işbirliğine 'evet'i savundum, ancak azınlıkta... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T15:33+0300

2024-04-17T15:33+0300

2024-04-17T15:36+0300

politika

iyi parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079639134_0:10:641:371_1920x0_80_0_0_562a1c6e55fe0bfcdefb68f39f24d64a.jpg

Taner Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının yerel seçim öncesi getirdiği işbirliği teklifini desteklediğini belirterek, "Canla başla işbirliğine 'evet'i savundum, ancak azınlıkta kaldım" ifadesini kullandı.Çoğu GİK üyesinin, bugünün siyasetinin önemli bir düsturu olan 'kazan-kazan' stratejisini göz ardı ettiğini vurgulayan Demirer, hür ve müstakil girilen yerel seçimde alınan sonucun, hem partinin yetkili kurullarının hem de teşkilatların beklentisinin çok altında kaldığına dikkati çekti.Yerel seçim sonrası Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kurultay kararı almasının ve kurultayda aday olmayacağını açıklamasının, parti için önemli bir kırılma noktası olduğunu dile getiren Demirer, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ysk-iyi-partinin-orduda-tam-kanunsuzluk-basvurusunu-reddetti-1082865859.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti