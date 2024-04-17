https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/iyi-parti-saglik-politikalari-baskani-taner-demirer-partisinden-istifa-etti-1082867609.html
İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer partisinden istifa etti
İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer partisinden istifa etti
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer partisinden istifa ettiğini açıkladı. Demirer "Canla başla işbirliğine 'evet'i savundum, ancak azınlıkta... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T15:33+0300
2024-04-17T15:33+0300
2024-04-17T15:36+0300
politika
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Taner Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının yerel seçim öncesi getirdiği işbirliği teklifini desteklediğini belirterek, "Canla başla işbirliğine 'evet'i savundum, ancak azınlıkta kaldım" ifadesini kullandı.Çoğu GİK üyesinin, bugünün siyasetinin önemli bir düsturu olan 'kazan-kazan' stratejisini göz ardı ettiğini vurgulayan Demirer, hür ve müstakil girilen yerel seçimde alınan sonucun, hem partinin yetkili kurullarının hem de teşkilatların beklentisinin çok altında kaldığına dikkati çekti.Yerel seçim sonrası Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kurultay kararı almasının ve kurultayda aday olmayacağını açıklamasının, parti için önemli bir kırılma noktası olduğunu dile getiren Demirer, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ysk-iyi-partinin-orduda-tam-kanunsuzluk-basvurusunu-reddetti-1082865859.html
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İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer partisinden istifa etti
15:33 17.04.2024 (güncellendi: 15:36 17.04.2024)
İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkanı Taner Demirer partisinden istifa ettiğini açıkladı. Demirer "Canla başla işbirliğine 'evet'i savundum, ancak azınlıkta kaldım" dedi.
Taner Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının yerel seçim öncesi getirdiği işbirliği teklifini desteklediğini belirterek, "Canla başla işbirliğine 'evet'i savundum, ancak azınlıkta kaldım" ifadesini kullandı.
Çoğu GİK üyesinin, bugünün siyasetinin önemli bir düsturu olan 'kazan-kazan' stratejisini göz ardı ettiğini vurgulayan Demirer, hür ve müstakil girilen yerel seçimde alınan sonucun, hem partinin yetkili kurullarının hem de teşkilatların beklentisinin çok altında kaldığına dikkati çekti.
Yerel seçim sonrası Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kurultay kararı almasının ve kurultayda aday olmayacağını açıklamasının, parti için önemli bir kırılma noktası olduğunu dile getiren Demirer, şunları kaydetti:
"Merkez parti olmayı hedefleyen ve 6 yılda önemli başarılara imza atan İYİ Parti, hem genel seçimde hem de yerel seçimlerde yapılan stratejik hatalarla hızla irtifa kaybetmekle kalmamış, izlediği politikalar ve söylemleri ile Türk milletinin beklentisi olan merkez parti olma hedefinden de hızla uzaklaşmıştır. Gelinen bu noktada İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyor ve partideki tüm görevlerimden istifa ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e bundan sonraki hayatında her şeyin gönlünce olmasını diliyorum. Olağanüstü kurultayda genel başkan adayı olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum."