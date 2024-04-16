https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/israil-kapasitesini-sergilemek-icin-irani-vurabilir-1082826000.html

‘İsrail kapasitesini sergilemek için İran’ı vurabilir’

‘İsrail kapasitesini sergilemek için İran’ı vurabilir’

Sputnik Türkiye

İsrail’in kapasitesini sergilemek için İran’ın saldırısına yanıt verebileceğini dile getiren bir ABD’li yetkili, gerilimin tırmanmasını önlemek için çabaların... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T17:30+0300

2024-04-16T17:30+0300

2024-04-16T17:30+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

iran

iran devrim muhafızları

füze saldırısı

misilleme

yanıt

ortadoğu

benyamin netanyahu

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Al Jazeera, adı açıklanmayan bir ABD’li yetkilinin sözlerine dayandırdığı haberde, İsrail’in İran’ın saldırısına olası tepkisinin gerilimin tırmanmasıyla ilgili değil, askeri yeteneklerini sergilemesiyle ilgili olabileceğini aktardı.Katar merkezli televizyona konuşan kaynak, “İsrail bize olası saldırı için kesin bir tarih vermedi. Gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek için çabalarımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.ABD’li yetkili, nihai kararın İsrail’e ait olduğunu da sözlerine ekledi.Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran’ın İsrail’e saldırısından sonra Ortadoğu’daki çatışmanın daha da tırmanmasını engellemeye çalıştıklarını açıklamıştı. Blinken, İran’ın gerçekleştirdiği saldırının, İsrail’in tek başına savunmaması gerektiğini gözler önüne serdiğini belirtmişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail’in İran’ın saldırısına cevap verip vermeyeceğini bilmediklerini dile getirmişti. Kirby, İran’la daha büyük savaş istemediklerini ve İran’la çatışma arayışında olmadıklarını savunmuştu.İran, 13 Nisan’da insansız hava araçları ve balistik füzelerle İsrail’e saldırı düzenlemişti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, saldırıyı başarıyla püskürttüklerini açıklamıştı.Daha önce The New York Times, ABD Başkanı Joe Biden’in Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra İsrail’in İran’a misilleme saldırı düzenlemekten vazgeçtiğini öne sürmüştü. Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, saldırının bir savaş ilanı olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/bidenin-netanyahuyu-irana-yonelik-yeni-saldirilara-karsi-uyardigi-bildirildi-1082821969.html

israil

iran

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israil, israil-filistin, iran, iran devrim muhafızları, füze saldırısı, misilleme, yanıt, ortadoğu, benyamin netanyahu, abd