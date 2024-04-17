https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/fenerbahce-olympiakos-maci-sifresiz-yayinlacak-1082847897.html

Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak

Sputnik Türkiye

Futbol tutkunları 'Fenerbahçe Olympiakos hangi kanalda' sorularını sormaya başlarken, Acun Ilıcalı'dan haber geldi. Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi'nde... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T06:51+0300

2024-04-17T06:51+0300

2024-04-17T06:52+0300

spor

fenerbahçe

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

maç yayını

kanal

tv8

acun ılıcalı

survivor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074265513_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_7ea6d7e502500f229c5976fc30fb9da7.jpg

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli taraftarları sevindiren haberi canlı yayında duyurdu. Ilıcalı, Fenerbahçe'nin evinde konuk edeceği Olympiakos maçının TV8'de naklen yayınlanacağını açıkladı. Fenerbahçe’nin Perşembe günü UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında saat 22.00'da Olympiakos ile karşılaşması planlanıyor.Olympiakos Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman?Maç, 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'da Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/dunyanin-en-iyi-futbol-kulupleri-belli-oldu-super-lig-devi-ilk-15te-yer-aldi-1082807983.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe olympiakos hangi kanalda, fenerbahçe-olympiakos maçı ne zaman, fenerbahçe-olympiakos nerede oynanacak, fenerbahçe olympiakos maçı, fenerbahçe olympiakos canlı izle, tv8 youtube, tv8 canlı yayın