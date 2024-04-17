https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/tff-baskanligi-secimlerinde-ilk-aday-belli-oldu-1082848888.html
TFF Başkanlığı seçimlerinde ilk aday belli oldu
TFF Başkanlığı seçimlerinde ilk aday belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu'nda 18 Temmuz'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde ilk aday Servet Yardımcı oldu. Yardımcı, başkanlık seçimlerinde... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T07:22+0300
2024-04-17T07:22+0300
2024-04-17T07:25+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
aday
başkanlık
başkanlık seçimleri
başkanlık seçimi
futbol
seçim
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da gerçekleşecek seçimleri için tarihi öne çekip çekmeyeceği tartışmaları sürerken, başkan adayları da merak konusu oldu. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, adaylığı konusunda henüz net bir açıklama yapmamışken, başkanlık için ilk aday belli oldu.İlk aday Servet YardımcıYağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Servet Yardımcı başkanlık seçimlerinde aday olacak. Haberin detaylarında ise Cemil Kazancı'nın TFF Yönetim Kurulu'nda 'Başkanvekili' olarak Yardımcı'nın listesinde yer alabileceği belirtiliyor.Servet Yardımcı kimdir?Servet Yardımcı, 26 Aralık 1957 yılında doğdu. Türk armatör ve spor yöneticisi. UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve eski geçici Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı.Türk armatör ve spor yöneticisi Servet Yardımcı, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak tanınıyor. Yardımcı, aynı zamanda başarılı bir spor yöneticisi olarak dikkat çekiyor. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Yardımcı, sektörün önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Ayrıca, spor yönetiminde de aktif rol alıyor ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan vekili olarak görev yapıyor.Servet Yardımcı hangi takımlı?Yardımcı, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir. Yardımcı, evli ve 2 çocuk babasıdır. Yardımcı'nın kardeşi eski Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı'dır.
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TFF Başkanlığı seçimlerinde ilk aday belli oldu
07:22 17.04.2024 (güncellendi: 07:25 17.04.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu'nda 18 Temmuz'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde ilk aday Servet Yardımcı oldu. Yardımcı, başkanlık seçimlerinde adaylığını koymaya hazırlanırken, 'Servet Yardımcı kimdir, hangi takımlı' soruları da ön planı çıktı. Konuya ilişkin detaylar Sputnik'in derlemesinde.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da gerçekleşecek seçimleri için tarihi öne çekip çekmeyeceği tartışmaları sürerken, başkan adayları da merak konusu oldu. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, adaylığı konusunda henüz net bir açıklama yapmamışken, başkanlık için ilk aday belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Servet Yardımcı başkanlık seçimlerinde aday olacak. Haberin detaylarında ise Cemil Kazancı'nın TFF Yönetim Kurulu'nda 'Başkanvekili' olarak Yardımcı'nın listesinde yer alabileceği belirtiliyor.
Servet Yardımcı, 26 Aralık 1957 yılında doğdu. Türk armatör ve spor yöneticisi. UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve eski geçici Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı.
Türk armatör ve spor yöneticisi Servet Yardımcı, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak tanınıyor. Yardımcı, aynı zamanda başarılı bir spor yöneticisi olarak dikkat çekiyor. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Yardımcı, sektörün önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Ayrıca, spor yönetiminde de aktif rol alıyor ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan vekili olarak görev yapıyor.
Servet Yardımcı hangi takımlı?
Yardımcı, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir. Yardımcı, evli ve 2 çocuk babasıdır. Yardımcı'nın kardeşi eski Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı'dır.