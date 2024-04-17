https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/bakan-yerlikaya-mucadelemize-bayram-tatili-boyunca-devam-ettik-2-bin-101-duzensiz-gocmen-yakalandi-1082876057.html
Bakan Yerlikaya: Mücadelemize bayram tatili boyunca devam ettik, 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya: Mücadelemize bayram tatili boyunca devam ettik, 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin bayram tatili boyunca kesintisiz devam ettiğini belirterek '6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T18:08+0300
2024-04-17T18:08+0300
2024-04-17T18:41+0300
ali yerlikaya
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen 'Kalkan-20' denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullanan Yerlikaya şunları belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/hastane-randevusu-icin-yeni-donem-surec-iki-asamali-olacak---1082870396.html
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ali yerlikaya, göçmen, kaçak göçmen
ali yerlikaya, göçmen, kaçak göçmen
Bakan Yerlikaya: Mücadelemize bayram tatili boyunca devam ettik, 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı
18:08 17.04.2024 (güncellendi: 18:41 17.04.2024)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin bayram tatili boyunca kesintisiz devam ettiğini belirterek '6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili çerçevesinde, KALKAN-20' denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen 'Kalkan-20' denetimlerinde 2 bin 101 düzensiz göçmen yakalandı" açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullanan Yerlikaya şunları belirtti:
“Ramazan Bayramı tatili boyunca valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; polisimiz, jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından; 103’ü İstanbul’da olmak üzere 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 40 bin 892 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 2 bin 101’inin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı. Valiliklerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren Polisimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizin."