https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/hastane-randevusu-icin-yeni-donem-surec-iki-asamali-olacak---1082870396.html

Hastane randevusu için yeni dönem: Süreç iki aşamalı olacak

Hastane randevusu için yeni dönem: Süreç iki aşamalı olacak

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılı ve 2024'ün ilk 3 ayında toplam 29 milyon randevunun hastaneye gelmeyenler sebebiyle boşa gittiğine değinerek, sürecin... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T16:28+0300

2024-04-17T16:28+0300

2024-04-17T16:34+0300

türkiye

sağlık

randevu

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

hastane

fahrettin koca

diyabet

devlet hastanesi

sağlık sistemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0f/1080775711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8046a5d0f95de7a264602f4b4b47d3bb.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni geçilecek uygulamanın detaylarını paylaştı. MHRS randevu süreciyle ilgili olarak Koca, "Bundan sonra 'randevuma geleceğim' onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün saat 23.59'a kadar vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu vereceğiz" dedi. MHRS randevu nasıl alınacak?Artan talebe karşılık, kademeli olarak tedbirleri 1 ay içinde uygulamaya başlayacaklarını söyleyen Koca, "Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 gün zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz. Buradan başlıyoruz, uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 15 ayda 29 milyon randevu boşa gitti 2023 yılında randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon olduğunu söyleyen Koca, randevu aldığı halde gelemeyenlerin sayısının, 2024 yılının ocak-mart dönemini kapsayan 3 aylık zaman diliminde de 6 milyon kişi olarak kayıtlara girdiğini ifade etti. Tip-1 diyabetlilere insülin sensörü ücretsiz hala gelebilirİnsülin takibi ile ilgili de yapılacaklar hakkında bilgi veren Koca, "Bu konuda Tip-1 diyabeti olan vatandaşlarımız büyük sorun yaşıyor. İnsülin sensörü kullanmanın diyabeti kontrol altında tutmada önemli etkisi var. Ancak bildiğiniz gibi sensörler ithal ve maliyeti de oldukça yüksek. Tip-1 diyabetli bütün vatandaşlarımıza sensörü ücretsiz vermek istiyoruz." ifadesini kullandı. Sensörü yerlileştirmeye başladıklarını, laboratuvar ortamında üretiminin gerçekleştirildiğini belirten Koca "Seri üretim hazırlığı yapılıyor. Pilot üretimle beraber gerekli deneyler ve klinik kullanıma girecek. Yasal izin ve belgelerini de aldıktan sonra, önümüzdeki 6-7 hafta içerisinde klinikte kullanımına başlamak istiyoruz. Bütün Tip-1 diyabetlere, başta çocuklar olmak üzere, ulaştırmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz sensör, değer bazında yüzde 90 yerli olacak" dedi. Bu sensörlerin ücretsiz verileceğini aktaran Koca, "Kademeli olarak kullanıma alacağız, ama her grup için ücretsiz olacak" bilgisini paylaştı.Tip 1 Diyabet Nedir? Genetik, çevresel ve immünolojik etkenlerin, pankreasın beta hücrelerin hasarlanmasıyla ortaya çıkar. Çocukluk yıllarında veya genç yaşta ortaya çıkan tip 1 diyabette beta hücrelerinin yüzde 80’i kayboluncaya dek diyabetin klinik belirtileri ortaya çıkmaz. Bu eşiğe kadar glukoz toleransı olurken daha sonraları normal glukoz toleransı sürdürülemez. Glukozun toleransı olan bu evre genelde puberta veya bir infeksiyon hastalığı ile tetiklenir. Otoimmun olay ilerleyicidir ve beta hücreleri zaman içinde tamamıyla tahrip olur ve diyabet insüline bağımlı olarak kalıcı hale gelir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/bakan-koca-paylasti-tekrar-tekrar-gormek-istedigimiz-anlar-1082141615.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağlık, randevu, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), hastane, fahrettin koca, diyabet, devlet hastanesi, sağlık sistemi