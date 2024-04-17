Hastane randevusu için yeni dönem: Süreç iki aşamalı olacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sefalet Endeksi'nde birinciliği hedefliyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İşsizlik rakamları ne anlatıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Eski Kültür Bakanı Zeybek: Yahudi filmlerindeki Türkiye karşıtlığı rastlantı değil
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
4 dk
GÜN ORTASI
2024’ün ilk dört ayında gayrimenkul satışlarındaki son durum
12:06
84 dk
HABER MASASI
El değiştiren belediyelerden borç açıklamaları geliyor. Hangi belediyenin ne kadar borcu var?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Ünal: İran İsrail’e titiz bir karşılık verdi
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:16
3 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
18:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
18:37
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
18:48
3 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
19:26
1 dk
SESLİ HABER
‘Tüm hipersonik füzeler İsrail’deki hedefleri vurdu’
19:35
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li yetkili: İsrail vurabilir
19:43
1 dk
SESLİ HABER
Biden’ın neden konuşmadığı açıklandı
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi
20:06
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’den İran’a karşı saldırı gelecek mi?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Demir Kubbe etkilenebilir
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: İsrail erteledi
20:44
1 dk
SESLİ HABER
Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret
20:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Selektör cezasına iptal
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Korsanlar devlet hastanesinin bilgilerini çaldı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Orman Yüksek Mühendisi Sezai Kaya: Orman varlığına nasıl bakıyorsanız, ona göre bir politikanız olur
12:06
83 dk
HABER MASASI
Gençlere ömür boyu sigara yasağı geldi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/hastane-randevusu-icin-yeni-donem-surec-iki-asamali-olacak---1082870396.html
Hastane randevusu için yeni dönem: Süreç iki aşamalı olacak
Hastane randevusu için yeni dönem: Süreç iki aşamalı olacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılı ve 2024'ün ilk 3 ayında toplam 29 milyon randevunun hastaneye gelmeyenler sebebiyle boşa gittiğine değinerek, sürecin... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T16:28+0300
2024-04-17T16:34+0300
türkiye
sağlık
randevu
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
hastane
fahrettin koca
diyabet
devlet hastanesi
sağlık sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0f/1080775711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8046a5d0f95de7a264602f4b4b47d3bb.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni geçilecek uygulamanın detaylarını paylaştı. MHRS randevu süreciyle ilgili olarak Koca, "Bundan sonra 'randevuma geleceğim' onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün saat 23.59'a kadar vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu vereceğiz" dedi. MHRS randevu nasıl alınacak?Artan talebe karşılık, kademeli olarak tedbirleri 1 ay içinde uygulamaya başlayacaklarını söyleyen Koca, "Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 gün zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz. Buradan başlıyoruz, uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 15 ayda 29 milyon randevu boşa gitti 2023 yılında randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon olduğunu söyleyen Koca, randevu aldığı halde gelemeyenlerin sayısının, 2024 yılının ocak-mart dönemini kapsayan 3 aylık zaman diliminde de 6 milyon kişi olarak kayıtlara girdiğini ifade etti. Tip-1 diyabetlilere insülin sensörü ücretsiz hala gelebilirİnsülin takibi ile ilgili de yapılacaklar hakkında bilgi veren Koca, "Bu konuda Tip-1 diyabeti olan vatandaşlarımız büyük sorun yaşıyor. İnsülin sensörü kullanmanın diyabeti kontrol altında tutmada önemli etkisi var. Ancak bildiğiniz gibi sensörler ithal ve maliyeti de oldukça yüksek. Tip-1 diyabetli bütün vatandaşlarımıza sensörü ücretsiz vermek istiyoruz." ifadesini kullandı. Sensörü yerlileştirmeye başladıklarını, laboratuvar ortamında üretiminin gerçekleştirildiğini belirten Koca "Seri üretim hazırlığı yapılıyor. Pilot üretimle beraber gerekli deneyler ve klinik kullanıma girecek. Yasal izin ve belgelerini de aldıktan sonra, önümüzdeki 6-7 hafta içerisinde klinikte kullanımına başlamak istiyoruz. Bütün Tip-1 diyabetlere, başta çocuklar olmak üzere, ulaştırmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz sensör, değer bazında yüzde 90 yerli olacak" dedi. Bu sensörlerin ücretsiz verileceğini aktaran Koca, "Kademeli olarak kullanıma alacağız, ama her grup için ücretsiz olacak" bilgisini paylaştı.Tip 1 Diyabet Nedir? Genetik, çevresel ve immünolojik etkenlerin, pankreasın beta hücrelerin hasarlanmasıyla ortaya çıkar. Çocukluk yıllarında veya genç yaşta ortaya çıkan tip 1 diyabette beta hücrelerinin yüzde 80’i kayboluncaya dek diyabetin klinik belirtileri ortaya çıkmaz. Bu eşiğe kadar glukoz toleransı olurken daha sonraları normal glukoz toleransı sürdürülemez. Glukozun toleransı olan bu evre genelde puberta veya bir infeksiyon hastalığı ile tetiklenir. Otoimmun olay ilerleyicidir ve beta hücreleri zaman içinde tamamıyla tahrip olur ve diyabet insüline bağımlı olarak kalıcı hale gelir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/bakan-koca-paylasti-tekrar-tekrar-gormek-istedigimiz-anlar-1082141615.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0f/1080775711_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_04eea0955f5f7aca65ce760998f982fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağlık, randevu, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), hastane, fahrettin koca, diyabet, devlet hastanesi, sağlık sistemi
sağlık, randevu, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), hastane, fahrettin koca, diyabet, devlet hastanesi, sağlık sistemi

Hastane randevusu için yeni dönem: Süreç iki aşamalı olacak

16:28 17.04.2024 (güncellendi: 16:34 17.04.2024)
© AA / Sağlık BakanlığıSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AA / Sağlık Bakanlığı
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılı ve 2024'ün ilk 3 ayında toplam 29 milyon randevunun hastaneye gelmeyenler sebebiyle boşa gittiğine değinerek, sürecin iki aşamalı hale geleceğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni geçilecek uygulamanın detaylarını paylaştı. MHRS randevu süreciyle ilgili olarak Koca, "Bundan sonra 'randevuma geleceğim' onayı alacağız. Randevu sahiplerinin bu onayı randevudan önceki gün saat 23.59'a kadar vermesi gerekecek. Onaylanmamış randevular için yerine bir başkasına randevu vereceğiz" dedi.

MHRS randevu nasıl alınacak?

Artan talebe karşılık, kademeli olarak tedbirleri 1 ay içinde uygulamaya başlayacaklarını söyleyen Koca, "Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak. Yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 gün zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz. Buradan başlıyoruz, uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

15 ayda 29 milyon randevu boşa gitti

2023 yılında randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon olduğunu söyleyen Koca, randevu aldığı halde gelemeyenlerin sayısının, 2024 yılının ocak-mart dönemini kapsayan 3 aylık zaman diliminde de 6 milyon kişi olarak kayıtlara girdiğini ifade etti.

Tip-1 diyabetlilere insülin sensörü ücretsiz hala gelebilir

İnsülin takibi ile ilgili de yapılacaklar hakkında bilgi veren Koca, "Bu konuda Tip-1 diyabeti olan vatandaşlarımız büyük sorun yaşıyor. İnsülin sensörü kullanmanın diyabeti kontrol altında tutmada önemli etkisi var. Ancak bildiğiniz gibi sensörler ithal ve maliyeti de oldukça yüksek. Tip-1 diyabetli bütün vatandaşlarımıza sensörü ücretsiz vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Sensörü yerlileştirmeye başladıklarını, laboratuvar ortamında üretiminin gerçekleştirildiğini belirten Koca "Seri üretim hazırlığı yapılıyor. Pilot üretimle beraber gerekli deneyler ve klinik kullanıma girecek. Yasal izin ve belgelerini de aldıktan sonra, önümüzdeki 6-7 hafta içerisinde klinikte kullanımına başlamak istiyoruz. Bütün Tip-1 diyabetlere, başta çocuklar olmak üzere, ulaştırmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz sensör, değer bazında yüzde 90 yerli olacak" dedi. Bu sensörlerin ücretsiz verileceğini aktaran Koca, "Kademeli olarak kullanıma alacağız, ama her grup için ücretsiz olacak" bilgisini paylaştı.

Tip 1 Diyabet Nedir?

Genetik, çevresel ve immünolojik etkenlerin, pankreasın beta hücrelerin hasarlanmasıyla ortaya çıkar. Çocukluk yıllarında veya genç yaşta ortaya çıkan tip 1 diyabette beta hücrelerinin yüzde 80’i kayboluncaya dek diyabetin klinik belirtileri ortaya çıkmaz. Bu eşiğe kadar glukoz toleransı olurken daha sonraları normal glukoz toleransı sürdürülemez. Glukozun toleransı olan bu evre genelde puberta veya bir infeksiyon hastalığı ile tetiklenir. Otoimmun olay ilerleyicidir ve beta hücreleri zaman içinde tamamıyla tahrip olur ve diyabet insüline bağımlı olarak kalıcı hale gelir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
TÜRKİYE
Bakan Koca paylaştı: 'Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar'
27 Mart, 23:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала