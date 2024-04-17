https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/mehmet-simsekin-duyurdugu-teblig-taslagi-yayinlandi-kdv-duzenlemesinin-detaylari-belli-oldu-1082848314.html
Mehmet Şimşek'in duyurduğu tebliğ taslağı yayınlandı: KDV düzenlemesinin detayları belli oldu
Mehmet Şimşek'in duyurduğu tebliğ taslağı yayınlandı: KDV düzenlemesinin detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
KDV oranının yüzde 10 olduğu yeme içme sektöründe bazı lokantaların yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV oranında fatura kestiği bazı marketlerin temizlik malzemesi... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T07:09+0300
2024-04-17T07:09+0300
2024-04-17T07:09+0300
ekonomi
mehmet şimşek
kdv
katma değer vergisi (kdv)
düzenleme
taslak
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
kafe
restoran
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Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yaklaşık 41 bin mükellef KDV oranı uyumsuzluğu açısından denetlendi. Denetimler sonucunda bazı lokanta ve kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satıyormuş gibi göstererek KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı belirlendi. Ayrıca, bazı marketlerin temizlik malzemesi sattıkları halde gıda malzemesi satmış gibi gösterdikleri tespit edildi.Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, istismarın önüne geçmek ve rekabet eşitliği sağlamak için Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı hazırladı.Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmelerin sattıkları tüm yiyecek ve içecekler için KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacağına ilişkin düzenleme yaptı.Tüm satışları kapsayacakBu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.'KDV oranlarında herhangi bir artış söz konusu değil'Bakanlık yetkilileri, tebliğle yapılacak düzenlemeyle konuya açıklık getirileceğini, KDV oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını, düzenlemeyle gerek yanlış uygulamaların gerekse suiistimallerin önüne geçilmesinin amaçladığını belirtti.Bakan Şimşek'ten açıklama: KDV'ye zam geliyor mu?Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/dunya-bankasindan-turkiye-aciklamasi-paketin-12-milyar-dolari-ozel-sektore-gidecek-1082845124.html
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kdv hesaplama, kdv oranları, kdv oranları 2024, kdv dahil hesaplama, kdv değişikliği, kdv tevkifat sınırı 2024, lokanta ve kafelerde kdv'ye zam, kdv zammı, kdvye zam geliyor mu, hangi ürünler 20 kdv, 10 kdv hangi ürünlerde var, kdv yüzde 20 ne zaman geçerli, kdv oranı şuan kaç
Mehmet Şimşek'in duyurduğu tebliğ taslağı yayınlandı: KDV düzenlemesinin detayları belli oldu
KDV oranının yüzde 10 olduğu yeme içme sektöründe bazı lokantaların yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV oranında fatura kestiği bazı marketlerin temizlik malzemesi sattıkları halde bu ürünleri gıda malzemesi gibi göstererek yine aynı yönteme başvurduğu belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı, konuya ilişkin düzenleme yaparken Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yaklaşık 41 bin mükellef KDV oranı uyumsuzluğu açısından denetlendi. Denetimler sonucunda bazı lokanta ve kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satıyormuş gibi göstererek KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı belirlendi. Ayrıca, bazı marketlerin temizlik malzemesi sattıkları halde gıda malzemesi satmış gibi gösterdikleri tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, istismarın önüne geçmek ve rekabet eşitliği sağlamak için Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı hazırladı.
Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmelerin sattıkları tüm yiyecek ve içecekler için KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacağına ilişkin düzenleme yaptı.
Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.
Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.
'KDV oranlarında herhangi bir artış söz konusu değil'
Bakanlık yetkilileri, tebliğle yapılacak düzenlemeyle konuya açıklık getirileceğini, KDV oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını, düzenlemeyle gerek yanlış uygulamaların gerekse suiistimallerin önüne geçilmesinin amaçladığını belirtti.
Bakan Şimşek'ten açıklama: KDV'ye zam geliyor mu?
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz" dedi.