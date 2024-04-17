https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/aym-baskanvekilligine-basri-bagcinin-secilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1082846134.html

AYM Başkanvekilliği'ne Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

AYM Başkanvekilliği'ne Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T01:01+0300

2024-04-17T01:01+0300

2024-04-17T01:37+0300

türkiye

aym

anayasa mahkemesi (aym)

basri bağcı

resmi gazete

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Resmi Gazete yayımlanan karara göre, 16 Nisan'da yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ıncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'inci maddesine göre yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/resmi-gazetede-yayinlandi-ipek-yolu-geri-donuyor-jet-gumruk-donemi-basliyor-1082562045.html

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aym, anayasa mahkemesi (aym), basri bağcı, resmi gazete