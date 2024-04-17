https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/aym-baskanvekilligine-basri-bagcinin-secilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1082846134.html
AYM Başkanvekilliği'ne Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
AYM Başkanvekilliği'ne Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T01:01+0300
2024-04-17T01:01+0300
2024-04-17T01:37+0300
türkiye
aym
anayasa mahkemesi (aym)
basri bağcı
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg
Resmi Gazete yayımlanan karara göre, 16 Nisan'da yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ıncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'inci maddesine göre yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/resmi-gazetede-yayinlandi-ipek-yolu-geri-donuyor-jet-gumruk-donemi-basliyor-1082562045.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_54586e78c80d132ff1a2cceedffeccce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aym, anayasa mahkemesi (aym), basri bağcı, resmi gazete
aym, anayasa mahkemesi (aym), basri bağcı, resmi gazete
AYM Başkanvekilliği'ne Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
01:01 17.04.2024 (güncellendi: 01:37 17.04.2024)
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete yayımlanan karara göre, 16 Nisan'da yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.
Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ıncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'inci maddesine göre yapıldı.