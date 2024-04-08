https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/resmi-gazetede-yayinlandi-ipek-yolu-geri-donuyor-jet-gumruk-donemi-basliyor-1082562045.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: 'İpek Yolu' geri dönüyor, 'jet gümrük' dönemi başlıyor

Resmi Gazete'de yayınlandı: 'İpek Yolu' geri dönüyor, 'jet gümrük' dönemi başlıyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinde gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasını amaçlayan anlaşmayı onayladı. Bu hat Avrupa ile Çin... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T07:48+0300

2024-04-08T07:48+0300

2024-04-08T07:48+0300

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Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi Kapsamında Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlandı.18 Ağustos 2022’de Bakü’de imzalanan anlaşma, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasını amaçlıyor; eşya ve taşıtların gümrük kontrolünün hızlandırılması amacıyla yakın iş birliği yapılmasını öngörüyor.Anlaşma, üç ülkenin topraklarında veya toprakları arasında demiryolu ile gerçekleşen bütün transit işlemlerinde uygulanacak. Taraf devletlerin risk analizi sistemlerine göre aksi belirtilmedikçe, uluslararası transitteki eşya ilke olarak fiziksel muayeneye tabi tutulmayacak. Taraflar x-ray görüntülerini de paylaşabilecek. Anlaşma kapsamında 'Üçlü İş Birliği Komisyonu' kurulacak. Komisyon, anlaşmanın düzgün bir şekilde işlemesini, gümrük işlemlerinin sorunsuz yerine getirilmesini sağlayacak.BTK Demiryolu, Avrupa ile Çin arasında yük taşımacılığının kesintisiz devam etmesini sağlıyor. BTK hattı, Asya’daki ürünlerin Avrupa’ya ulaştırılma süresini 15 güne indirdi. BTK Demiryolu’nun açılması ile Türkiye’den başlayarak Kafkasya, Orta Asya ve Çin arasındaki kesintisiz ulaşım girişimi olan Orta Koridor’un bir ayağı tamamlanmış oldu. Böylece tarihi İpek Yolu’nu yeniden hayata geçirecek olan Orta Koridor Projesi için önemli bir eşik daha aşıldı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den başlayıp Gürcistan’ın başkenti Tiflis’ten geçerek Kars’a uzanan BTK Demir Yolu hattında ilk ihracat treni 2020 yılında Çin’e ulaşmıştı. Demiryolu hattının uzunluğu 829 kilometre.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/adi-vahsi-fay-hirosimaya-atilan-bombadan-1500-kat-guclu-ve-yeniden-vuracak-1082560982.html

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