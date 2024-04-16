https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/yerlikaya-duyurdu-interpolun-kirmizi-bultenle-aradigi-sahis-istanbulda-yakalandi-1082809206.html
Yerlikaya duyurdu: İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs İstanbul'da yakalandı
Yerlikaya duyurdu: İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs İstanbul'da yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da gerçekleştirilen 'Mahzen-27' operasyonunda, İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık ve sarı bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T08:20+0300
2024-04-16T08:20+0300
2024-04-16T08:20+0300
türkiye
interpol
interpol
ali yerlikaya
operasyon
suç
suç kaydı
kırmızı bülten
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4894adb37590fbf67449894e74c12bc8.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-27” operasyonuyla hakkında İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov’un yakalandığını açıkladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kazakistan tarafından "Dolandırıcılık ve Hırsızlık" suçlarından kırmızı ve sarı bülten ile aranan Nurlan Zharımbetov İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla yakalandı.Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ceza-kesilmisti-surucuye-selektorle-radar-uyarisi-suc-mu--1082808661.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_55178658830f5f3a9807675123e0f24a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
interpol, interpol, ali yerlikaya, operasyon, suç, suç kaydı, kırmızı bülten
interpol, interpol, ali yerlikaya, operasyon, suç, suç kaydı, kırmızı bülten
Yerlikaya duyurdu: İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da gerçekleştirilen 'Mahzen-27' operasyonunda, İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık ve sarı bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-27” operasyonuyla hakkında İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov’un yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kazakistan tarafından "Dolandırıcılık ve Hırsızlık" suçlarından kırmızı ve sarı bülten ile aranan Nurlan Zharımbetov İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla yakalandı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.