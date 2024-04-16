https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/yerlikaya-duyurdu-interpolun-kirmizi-bultenle-aradigi-sahis-istanbulda-yakalandi-1082809206.html

Yerlikaya duyurdu: İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs İstanbul'da yakalandı

Yerlikaya duyurdu: İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs İstanbul'da yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Mahzen-27' operasyonunda, İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık ve sarı bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T08:20+0300

2024-04-16T08:20+0300

2024-04-16T08:20+0300

türkiye

interpol

interpol

ali yerlikaya

operasyon

suç

suç kaydı

kırmızı bülten

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-27” operasyonuyla hakkında İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov’un yakalandığını açıkladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kazakistan tarafından "Dolandırıcılık ve Hırsızlık" suçlarından kırmızı ve sarı bülten ile aranan Nurlan Zharımbetov İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla yakalandı.Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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interpol, interpol, ali yerlikaya, operasyon, suç, suç kaydı, kırmızı bülten