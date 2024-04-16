Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı

Türkiye
SON DAKİKA | Yerlikaya duyurdu: İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs İstanbul'da yakalandı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan yabancı VAR hakemi yorumu: Diğer hakemlerle, teknik direktörlerle nasıl anlaşacak?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Netanyahu iktidarını sağlamlaştırmak istiyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye hekim sayısında Kamboçya'dan geride kaldı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Antalya'da teleferik kazasının bilirkişi raporu açıklandı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijital seçim kampanyalarının ihlal ettiği KVKK kuralları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’
18:23
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 112 yıl geçti
18:32
3 dk
SESLİ HABER
ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' mesajı: Fazla umutlanmayın
19:15
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı muhalif siyasetçi: Ukrayna tamamen yıkıldı
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
19:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Lukaşenko’ya ‘İstanbul taslağı’ desteği
19:48
1 dk
SESLİ HABER
İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti
20:06
2 dk
SESLİ HABER
‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz
20:32
2 dk
SESLİ HABER
Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar
20:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi
20:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sefaletin en yüksek olduğu 10 ülke
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
91 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:15
3 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
18:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
18:36
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
18:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/super-ligde-yabanci-var-hakemlerinin-maaslari-ortaya-cikti-1082807010.html
Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı
Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de TFF'nin aldığı kararla yabancı VAR hakemleri göreve başlamıştı. Bu sırada Süper Lig'de görev yapan yabancı VAR hakemlerinin de maç başına... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T07:05+0300
2024-04-16T08:00+0300
spor
var
video yardımcı hakem (var)
hakem
tff merkez hakem kurulu
merkez hakem kurulu (mhk)
hakem hataları
video yardımcı hakem (var)
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070382563_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_45b8320b5cf31ec4cd4db720d56855f4.jpg
Kulüplerin yabancı hakem talepleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) yeni bir karara itti. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in geride kalan haftalarında yabancı VAR hakemlerinin belirli maçlarda görev yapacağı söylenmişti.Türkiye Futbol Federasyonu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:Yabancı VAR hakemi ücretleri ne kadar?Akşam Gazetesi'nin haberine göre; yabancı hakem projesinin maliyeti ortaya çıktı. Yabancı hakem maliyetinin yol ve harcırah paraları içinde maç başına yaklaşık 200 bin TL'yi bulduğu söylendi. Türkiye'deki VAR hakemleri ise maç başına 15 bin TL alıyor. AVAR hakemi ücreti ise 7 bin 500 lira.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/dunyanin-en-iyi-futbol-kulupleri-belli-oldu-super-lig-devi-ilk-15te-yer-aldi-1082807983.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1e/1070382563_141:0:789:486_1920x0_80_0_0_806242b3ab4843fb7579301a74bc4032.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yabancı var hakemleri maaş, yabancı var hakemi ücretleri, var hakemi yabancı, var hakemi ücretleri, var hakemi maaşı
yabancı var hakemleri maaş, yabancı var hakemi ücretleri, var hakemi yabancı, var hakemi ücretleri, var hakemi maaşı

Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı

07:05 16.04.2024 (güncellendi: 08:00 16.04.2024)
© AAVAR hakemi
VAR hakemi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© AA
Abone ol
Trendyol Süper Lig'de TFF'nin aldığı kararla yabancı VAR hakemleri göreve başlamıştı. Bu sırada Süper Lig'de görev yapan yabancı VAR hakemlerinin de maç başına kazandıkları ücret ortaya çıktı.
Kulüplerin yabancı hakem talepleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) yeni bir karara itti. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in geride kalan haftalarında yabancı VAR hakemlerinin belirli maçlarda görev yapacağı söylenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek. TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi. Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak."

Yabancı VAR hakemi ücretleri ne kadar?

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; yabancı hakem projesinin maliyeti ortaya çıktı. Yabancı hakem maliyetinin yol ve harcırah paraları içinde maç başına yaklaşık 200 bin TL'yi bulduğu söylendi. Türkiye'deki VAR hakemleri ise maç başına 15 bin TL alıyor. AVAR hakemi ücreti ise 7 bin 500 lira.
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
SPOR
Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Süper Lig devi ilk 15’te
07:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала