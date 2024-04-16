https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/super-ligde-yabanci-var-hakemlerinin-maaslari-ortaya-cikti-1082807010.html

Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı

Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin maaşları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de TFF'nin aldığı kararla yabancı VAR hakemleri göreve başlamıştı. Bu sırada Süper Lig'de görev yapan yabancı VAR hakemlerinin de maç başına... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T07:05+0300

2024-04-16T07:05+0300

2024-04-16T08:00+0300

spor

var

video yardımcı hakem (var)

hakem

tff merkez hakem kurulu

merkez hakem kurulu (mhk)

hakem hataları

video yardımcı hakem (var)

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Kulüplerin yabancı hakem talepleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) yeni bir karara itti. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in geride kalan haftalarında yabancı VAR hakemlerinin belirli maçlarda görev yapacağı söylenmişti.Türkiye Futbol Federasyonu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:Yabancı VAR hakemi ücretleri ne kadar?Akşam Gazetesi'nin haberine göre; yabancı hakem projesinin maliyeti ortaya çıktı. Yabancı hakem maliyetinin yol ve harcırah paraları içinde maç başına yaklaşık 200 bin TL'yi bulduğu söylendi. Türkiye'deki VAR hakemleri ise maç başına 15 bin TL alıyor. AVAR hakemi ücreti ise 7 bin 500 lira.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/dunyanin-en-iyi-futbol-kulupleri-belli-oldu-super-lig-devi-ilk-15te-yer-aldi-1082807983.html

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