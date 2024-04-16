https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/dunyanin-en-iyi-futbol-kulupleri-belli-oldu-super-lig-devi-ilk-15te-yer-aldi-1082807983.html
Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Süper Lig devi ilk 15’te
Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Süper Lig devi ilk 15’te
Sputnik Türkiye
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri (IFFHS), 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasını kapsayan yılın en iyi futbol takımları listesini... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T07:58+0300
2024-04-16T07:58+0300
2024-04-16T07:59+0300
spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
fenerbahçe
galatasaray
galatasaray sk
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
trabzonspor
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri (IFFHS) sayfası, her ay düzenli olarak yayınladığı yılın takımları listesini güncelledi. 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihlerini baz alan IFFHS, güncellenen listede Süper Lig takımlarına da yer verdi. İşte o sıralama:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/super-ligde-yabanci-var-hakemlerinin-maaslari-ortaya-cikti-1082807010.html
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dünyanın en iyi futbol kulüpleri, dünyanın en iyi futbol kulüpleri listesi, uluslararası futbol tarihi ve istatistikleri
dünyanın en iyi futbol kulüpleri, dünyanın en iyi futbol kulüpleri listesi, uluslararası futbol tarihi ve istatistikleri
Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Süper Lig devi ilk 15’te
07:58 16.04.2024 (güncellendi: 07:59 16.04.2024)
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri (IFFHS), 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasını kapsayan yılın en iyi futbol takımları listesini güncelledi. Süper Lig takımlarının da yer aldığı listede İstanbul'dan bir kulüp 15. sıradan girdi.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri (IFFHS) sayfası, her ay düzenli olarak yayınladığı yılın takımları listesini güncelledi. 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihlerini baz alan IFFHS, güncellenen listede Süper Lig takımlarına da yer verdi. İşte o sıralama:
3- Internazionale Milano - 311 4- Bayer Leverkusen - 279 12- Union Saint-Gilloise - 224 13- Sporting Lisbon - 224 14- West Ham United - 215,5 20- Paris Saint-Germain – 208