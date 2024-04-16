https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/dunyanin-en-iyi-futbol-kulupleri-belli-oldu-super-lig-devi-ilk-15te-yer-aldi-1082807983.html

Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Süper Lig devi ilk 15’te

Dünyanın en iyi futbol kulüpleri belli oldu: Süper Lig devi ilk 15’te

Sputnik Türkiye

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri (IFFHS), 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasını kapsayan yılın en iyi futbol takımları listesini... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

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spor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

fenerbahçe

galatasaray

galatasaray sk

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

trabzonspor

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri (IFFHS) sayfası, her ay düzenli olarak yayınladığı yılın takımları listesini güncelledi. 1 Nisan 2023 ile 31 Mart 2024 tarihlerini baz alan IFFHS, güncellenen listede Süper Lig takımlarına da yer verdi. İşte o sıralama:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/super-ligde-yabanci-var-hakemlerinin-maaslari-ortaya-cikti-1082807010.html

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dünyanın en iyi futbol kulüpleri, dünyanın en iyi futbol kulüpleri listesi, uluslararası futbol tarihi ve istatistikleri